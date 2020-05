En el Día de la Madre las cifras de violencias contra las mujeres disminuyeron

Durante el fin de semana del Día de la Madre en Bogotá la ciudadanía acogió las recomendaciones de la Administración Distrital. Este buen comportamiento se vio reflejado en la disminución de las cifras de violencias contra las mujeres en esta fecha de celebración, que tradicionalmente ha sido una de las fechas más violentas al año.

El fin de semana de Día de la Madre se respetó el aislamiento social, que implicaba que debíamos quedarnos en casa y sobre todo, no visitar a las mamás para no contagiarlas. Además, las cifras nos muestran que se manejó de mejor forma el confinamiento, la ansiedad y el estrés para que no conllevara a situaciones que generaran amenaza para la vida o integridad de las mujeres o de los miembros de su familia.

En el reporte elaborado conjuntamente entre las Secretarías de la Mujer y Seguridad, Convivencia y Justicia; el análisis[1] evidencia una clara disminución en las cifras de violencias contra las mujeres, comparándolas con el año inmediatamente anterior.

En cuanto a las cifras, del viernes 8 al lunes 11 de mayo la violencia intrafamiliar contra la mujer disminuyó en 84% en comparación con el fin de semana del día de la madre de 2019. Así mismo, los delitos sexuales contra la mujer bajaron en 97%.

También se destaca que no hubo asesinatos de mujeres y las lesiones personales disminuyeron en un 90%, comparada con la de 2019.

Fuente: Elaborado por la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género. Secretaría Distrital de la Mujer. Cálculos propios con información del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO). Información extraída el día 12/05/2020. Información sujeta a cambios.

En cuanto a los delitos contra el patrimonio y la relación de afectación a mujeres, se registró una disminución de 100% en el hurto de motocicletas, seguido por una disminución de 82% en el hurto a mujeres y una disminución de 80% en el hurto a residencias.

Fuente: Elaborado por la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género. Secretaría Distrital de la Mujer. Cálculos propios con información del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO). Información extraída el día 12/05/2020. Información sujeta a cambios.

Con respecto a la Línea Púrpura, los contactos (llamadas y whatsapp) sobre todos los temas (no solo violencias), aumentaron en un 10%. La efectividad en la respuesta inmediata fue del 82%.

Al inicio de la cuarentena, y ante el aumento de llamadas y mensajes a por este canal, la línea solo podía atender inmediatamente el 32% de las llamadas o mensajes[2].

Fuente: Elaborado por la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género. Secretaría Distrital de la Mujer. Cálculos propios con información del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO). Información extraída el día 12/05/2020. Información sujeta a cambios.

Sin embargo, las llamadas a la Línea Púrpura asociadas con violencias contra las mujeres aumentaron en un 68% con respecto al mismo fin de semana del año anterior, donde los días viernes y lunes fueron los días de mayor aumento.

La disminución de las denuncias y capturas, y el aumento de las llamadas a la Línea Púrpura, pueden responder a una mejor y mayor difusión de los servicios, programas y campañas de orientación, información y prevención, que generan en una mayor visibilización de la violencia contra la mujer y un paulatino aumento de la toma de conciencia este fenómeno y de la existencia de mecanismos para la protección de las víctimas.

Esto puede indicar que las mujeres conocen más el canal de atención habilitado para tal fin y la importancia de reportar, pero que las violencias contra las mujeres persisten, especialmente la psicológica, la física y la económica, señala la secretaria de la Mujer Diana Rodríguez Franco.

Fuente de Datos: Elaborado por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género. Secretaría Distrital de la Mujer. Cálculos propios con información del SiMisional de la Secretaría Distrital de la Mujer. Fecha de corte: Mayo 11 de 2020, 11:59 p.m.

Las llamadas a la Línea Púrpura, por localidades, muestran que el mayor número de consultas provino de Bosa, seguido por Suba, Kennedy, Ciudad Bolívar y Engativá[3].

Según análisis de la Secretaría de la Mujer, tenemos un reto inmenso como sociedad: “Transformar las dinámicas dentro de los hogares para lograr que la violencia contra las mujeres al interior de las familias se erradique. Es posible y es una de las lecciones y enseñanzas que nos deja este fin de semana de Día de las Madres en Bogotá”. “Esta también es una invitación para aprender que son posibles las celebraciones sin violencias contra las mujeres y las niñas, el hogar debe ser el primer lugar seguro y garante de sus derechos”.

[1] Fuente de Datos: Elaborado por la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género. Secretaría Distrital de la Mujer. Cálculos propios con información del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO). Información extraída el día 12/05/2020. Información sujeta a cambios.

[2] Fuente de Datos: Elaborado por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género. Secretaría Distrital de la Mujer. Cálculos propios con información del SiMisional de la Secretaría Distrital de la Mujer. Fecha de corte: Mayo 11 de 2020, 11:59 p.m.

[3] Fuente de Datos: Elaborado por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género. Secretaría Distrital de la Mujer. Cálculos propios con información del SiMisional de la Secretaría Distrital de la Mujer. Fecha de corte: Mayo 11 de 2020, 11:59 p.m.