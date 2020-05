Luz verde a 90 municipios No Covid-19 para levantar el Aislamiento Preventivo Obligatorio

–90 municipios del país que no han registrado casos de coronavirus –No Covid-19– en sus respectivas jurisdicciones recibieron ‘luz verde’ del Gobierno Nacional para el levantamiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio, con el fin de retomar su vida productiva.

De los 155 municipios que han solicitado levantamiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio para dinamizar su economía, se han otorgado 90 autorizaciones dentro de estos municipios”, anunció este miércoles la ministra del Interior, Alicia Arango, en el especial de televisión ‘Prevención y Acción’, que dirige el Presidente Iván Duque Márquez desde la Casa de Nariño.

La Jefe de la cartera del Interior explicó que la apertura de vida productiva no significa que estos 90 municipios tengan vía libre para realizar actividades económicas que pongan en riesgo a sus habitantes.

“Ellos no pueden hacer eventos públicos o privados donde haya aglomeraciones; los restaurantes siguen cerrados, solamente podrán funcionar a través de domicilios o entrega para llevar y comercio electrónico”, indicó.

En el mismo contexto, la MinInterior agregó que tampoco pueden estar abiertos los gimnasios, las piscinas, canchas deportivas, polideportivos, parques infantiles y atracciones mecánicas.

Además, la Ministra enfatizó que “en caso de la aparición del covid-19 en uno de estos municipios será el Ministerio de Salud el que decida cuál es el procedimiento a seguir”.

No obstante, señaló que ese municipio tendrá que reactivar inmediatamente el Aislamiento Preventivo Obligatorio.

Con respecto al trámite que deben adelantar los municipios no covid-19 para que el Gobierno les dé la autorización de levantar el Aislamiento, la Ministra del Interior señaló que “este proceso no es automático” y se requiere de tres pasos.

“El primero, el Ministerio de Salud tiene que certificar que ese municipio no tiene afectación de covid. Segundo, el Ministerio de Salud tiene que elaborar unos protocolos de bioseguridad para ese municipio, porque no podemos olvidar lo que ha dicho el Presidente: primero está la salud de todos los colombianos”, dijo.

Sobre el tercer paso aseveró que “el Ministerio del Interior autorizará al municipio el levantamiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio para dinamizar su economía”.

No obstante, dejó claro que una vez cumplidos estos requerimientos, no es obligación de los alcaldes de los municipios no covid-19 levantar la cuarentena.

“Esto no es obligatorio. Es potestad de los alcaldes y ciudadanos si consideran que es necesario abrir su economía para comenzar a dinamizarla y que los ciudadanos comiencen a trabajar y tener una vida más normal”, subrayó.