Colombia fue invitada a participar en estrategia internacional que busca garantizar servicios de agua y saneamiento

Después de conocer la estrategia del Gobierno Nacional para garantizar a la población vulnerable los servicios de agua y saneamiento, durante la pandemia por el covid-19, la Organización Sanitation and Water for All (SWA) invitó a Colombia a unirse al llamado mundial para trabajar en respuestas globales que permitan la universalización de estos servicios, durante y después del coronavirus.



SWA es una asociación global de casi sesenta gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y más de 250 socios, entre los que se encuentran la Directora Ejecutiva de Unicef y el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), líderes que se unen para coordinar acciones de alto nivel en materia de agua y saneamiento.

“Ellos conocieron de cerca cada una de las medidas del sector de agua potable y saneamiento básico que el Gobierno del Presidente Iván Duque viene implementando para hacerle frente al covid-19, y nos invitaron a ser parte de esta iniciativa, que busca que cada vez más familias tengan acceso a estos servicios fundamentales”, dijo el Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón.

La iniciativa, denominada ‘Llamado a la Acción de Liderazgo’, tiene como prioridad darles mayor importancia a los servicios de higiene, agua y saneamiento durante esta crisis, porque “no hay mejor cura que la prevención”.

De acuerdo con SWA, la acción global encaminará sus primeros esfuerzos a la movilización de financiamiento para apoyar a los países en su respuesta al covid-19.

La experiencia de Colombia

Al respecto, el Ministro de Vivienda recordó que “desde que se inició el Gobierno del Presidente Duque, una de nuestras prioridades ha sido que más familias cuenten con acceso a agua, porque somos conscientes de la incidencia que esto tiene en la salud de las personas y en su desarrollo productivo”.

Agregó que “para avanzar hacia la universalización, hemos creado programas que han beneficiado a miles de colombianos, con soluciones diferenciales de agua y saneamiento básico”.

“Además, desde que se inició esta emergencia, uno de los primeros sectores en el que empezamos a tomar medidas fue el del agua. Hemos observado grandes resultados en esta materia”, recalcó el Ministro Malagón.

Entre tanto, el Viceministro de Agua y Saneamiento Básico, José Luis Acero, reportó un balance positivo de las medidas adoptadas en el sector.

“A la fecha llevamos más de 303 mil familias reconectadas de manera gratuita al servicio de acueducto; estos hogares lo tenían desconectado por falta de pago. La invitación para todos los colombianos es a que si pueden pagar oportunamente los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo no dejen de hacerlo, porque esto contribuye con la sostenibilidad de las empresas de servicios públicos y permite que los operadores sigan prestando un buen servicio”, explicó Acero.

El Viceministro recordó que para aliviar el bolsillo de los colombianos durante el periodo de emergencia, las familias de estratos 1 y 2 que no puedan honrar sus obligaciones mensuales de servicios públicos podrán diferir el pago de la factura a 36 meses, los estratos 3 y 4 a 24 meses y en los estratos 5 y 6 y los usuarios podrán diferirlo en el número de cuotas que establezcan con el operador.

El funcionario también señaló que la línea de crédito sigue prestándose para los operadores, a través de Findeter, en las mismas condiciones de alivio a las familias.

“Además de esto, las empresas han aumentado la recurrencia del lavado y desinfección de sitios públicos de alta concurrencia, con el fin de evitar el contagio y mitigar la propagación del virus. Así hemos logrado desinfectar más de 4.400 puntos de alta concurrencia en 93 municipios del país”, puntualizó el Viceministro.

(Con información del Ministerio de Vivienda).