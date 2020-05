Créditos educativos no deben ser caracterizados como un mecanismo financiero

El director del Icetex, Manuel Acevedo, indicó que debido a la crisis del Covid-19, su entidad ha tomado medidas para solventar las necesidades de los afiliados. “Hay una inmensa posibilidad de articulación con las otras políticas del Gobierno nacional».

La Comisión Sexta se reunió virtualmente para realizar dos debates de control político donde fueron citados los ministros de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y de Educación, María Victoria Angulo, para entregar un informe sobre las medidas tomadas frente a los colegios privados por consecuencia de la pandemia.

Así mismo, estuvo presente el director de ICETEX, Manuel Acevedo, quien rindió informe sobre el paquete de ayudas adoptadas por el Gobierno para aliviar a los deudores de esa institución.

La senadora Soledad Tamayo, citante del debate sobre el sector no oficial en la educación colombiana, inició su intervención afirmando: “Yo soy una defensora de la educación publica, pero también soy una convencida de la forma como se han complementado la formación oficial y privada, cuál ha presentado un servicio solidario que surgió de escenarios de baja cobertura el sector oficial y se ha mantenido a través de los tiempos. Los padres de familia han asociado el servicio educativo prestado por el sector privado a factores como: cercanía, calidad, pertinencia, familiaridad y confianza”.

Tamayo también aseguró que es innegable el papel del sector no oficial en la materialización del derecho a la educación de millones de niños, niñas y adolescentes. “Es necesario explorar nuevas medidas, si colapsa este sector está en riesgo la educación de los niños, la continuidad laboral de docentes y la reactivación económica del país”.

La congresista propuso un subsidio temporal a las pensiones “es una medida acertada, además que jurídicamente es viable en el marco de las medidas excepcionales que se pueden expedir en el marco de la emergencia económica”.

Seguididamente sugirió exonerar a los colegios privados del pago de impuestos distritales y nacionales, incluir dentro de los costos educativos una póliza que garantice la cobertura de las pensiones y garantizar el seguimiento de los entes territoriales a las instituciones educativas privadas”.

Para finalizar, la senadora Tamayo indicó: “La educación privada en promedio aportó al PIB 2.4% cita muy representativa” y le pidió al Gobierno Nacional no dejar morir los colegios privados, ya que ellos también representan un gran desarrollo en el país.

La ministra de Educación, María Victoria Angulo, expuso las medidas tomadas para garantizar el proceso de aprendizaje ante la emergencia del coronavirus y afirmó que las medidas que se han tomado en el sector educativo han sido oportunas y han vinculado diferentes aspectos en un trabajo articulado con el sector salud, teniendo como objetivo la garantía de los elementos necesarios para la educación en casa.

La jefe de la cartera de Educación resumió las medidas tomadas, primero la decisión de enviar a los niños y jóvenes a recibir clases desde la casa, debido al cierre de los establecimientos educativos por la pandemia, también el ajuste de calendarios académicos y las herramientas pedagógicas.

Recursos para la educación

Respecto a los territorios donde no se cuenta con conectividad expresó: “En territorios sin conectividad están las guías, los materiales, los textos, los canales 3, 2,1 en acción, lo mismo que las radios comunitarias. Se entregaron para todos los establecimientos educativos un total de $242 mil millones más $150 mil millones del Plan de Alimentación Escolar, PAE, es decir $400 mil millones. Ahí sumando a los esfuerzos que han venido realizando las secretarías y los colegios”.

Así mismo, indicó, que se han entregado más de 83 mil computadores en 750 sedes de 291 municipios. “Fueron priorizados particularmente los grados décimo y once por los temas que vienen tratando los jóvenes en el trabajo de doble titulación”, dijo.

Con el propósito de desarrollar aplicaciones digitales que puedan servir a los niños de colegios públicos y privados “hemos desarrollado Be The One Challenge, para que todos los estudiantes de grados sexto a once, jueguen y refuercen su conocimiento del ingles”.

Dentro de las medidas financieras a la educación preescolar, básica y media “apoyamos con subsidio a la nómina y adicionalmente dos medidas: créditos en condiciones especiales para colegios y jardines y el fondo solidario para la educación. Una de las líneas es para padres de familia, destinada al pago de pensiones, jardines y colegios privados”.

Agregó que “una nueva línea con aporte del Ministerio de Educación y aporte de inversión con Findeter, permite tener a disposición $200 mil millones para que las instituciones de educación superior privadas puedan definir líneas que alivianen el pago de los estudiantes”.

La Ministra afirmó que se están preparando todos los protocolos con el Ministerio de Salud para definir con el Presidente, el momento y según la evolución, los protocolos para el momento en el que ya se considere se pueda regresar a las clases presenciales y cómo combinar el uso de herramientas digitales que pueden ser muy útiles para fortalecer los conocimientos y distintos programas.

Angulo aprovechó la ocasión para mandar un mensaje de agradecimiento a los docentes en su día: “Hoy con especial fortaleza, les mandamos este mensaje de admiración y agradecimiento por su trabajo decidido, su facilidad de adaptación y por ofrecer modelos flexibles en todo el territorio del país”.

Intervenciones de senadores

Para iniciar, el congresista Julián Bedoya expresó: “Celebro la gestión que se ha realizado desde el Ministerio de Educación y le repito a la Ministra que considero que su cartera y el liderazgo que ha tenido y las políticas que se han fijado para hacerle frente al Covid-19, garantiza que el servicio educativo se mantenga en Colombia y que sufra el menor traumatismo posible se ha venido logrando”.

Por su parte, el legislador Jorge Guevara manifestó: “Hoy el Estado debe tenderle la mano a ese grupo de empresarios grandes y pequeños que le han dado la mano al Estado al garantizarle que más de un millón de niños y jóvenes tengan el derecho a la educación, reemplazando al Estado que debería tener esa responsabilidad”.

La senadora Ana María Castañeda hizo un llamado a la Ministra por las limitaciones tecnológicas. “Aplaudimos la entrega de los 85 mil computadores. Sucre se benefició con más de dos mil equipos para estudiantes, pero estas cifras se convierten al día de hoy en unas cifras penosas para la necesidad que tienen los estudiantes con estas herramientas”.

A su vez, la congresista Criselda Lobo realizó la siguiente pregunta a la Ministra: “¿Cuáles son las garantías y estrategias para que estudiantes en situación de discapacidad puedan acceder en igualdad de condiciones a las clases y los programas académicos?”.

Para concluir este primer debate, el presidente de la Comisión, Horacio Serpa, le propuso a la senadora Soledad Tamayo crear una subcomisión sobre las instituciones privadas, con el fin de tener un control permanente de este tema.

Debate a Icetex

En el debate que se refiere a las medidas adoptadas por parte del Icetex frente a la pandemia, la senadora citante Ruby Chagüi inició su intervención argumentando: “Como siempre lo hemos manifestado, debemos trabajar por garantizar que miles de colombianos puedan acceder a la educación superior. Año a año, miles de jóvenes sacan adelante su carrera profesional mediante un crédito con el Icetex”.

La congresista del Centro Demócrata manifestó la importancia de que se instaure una reforma estructural del Icetex, la cual contemple: reducción de tasas de interés, cambio en fuentes de fondeo, nuevas alternativas de pago, plan de alivios e incentivos y transformación digital, entre otras.

A su vez, el director del Icetex, Manuel Acevedo, indicó que debido a la crisis del Covid-19, su entidad ha tomado medidas para solventar las necesidades de los afiliados. “Hay una inmensa posibilidad de articulación con las otras políticas del Gobierno nacional “.

Acevedo señaló que se han realizado varios cambios para mejorar el sistema de cobro y convertirlo en un sistema amigable, además manifestó que en los próximos días el Icetex tendrá una plataforma que permitirá brindar información sobre ofertas que beneficiarán a muchos estudiantes. “Hemos trabajado con el Ministerio de Educación para que el sistema de información esté disponible para la ciudadanía para que esté atenta a las ofertas de becas y créditos educativos”.

Por su parte, la ministra de Educación, María Victoria Ángulo, manifestó que en coordinación con el Icetex se están construyendo varias medidas que aliviarán los pagos de los deudores, “en este particular momento que vive el país, se da con todo el detalle la implementación de este plan de alivios que hace parte el fondo solidario para la educación, que aporta el Ministerio de Educación”.

La citante Ruby Chagüi insistió en una reducción de los intereses donde más de 673 mil usuarios están activos en la entidad y el 70 por ciento son de los estratos 1 y 2. La congresista manifestó su preocupación con los estudiantes que terminarán sus carreras y enfrentarán una crisis económica en la situación difícil del país.

Añadió que hará todos sus esfuerzos desde la Comisión Sexta para que la modalidad de crédito cambie para los estudiantes que con mucho esfuerzo quieren formarse. “Los créditos educativos no deben ser caracterizados como un mecanismo financiero, se deben instaurar como una herramienta de carácter social”.

El senador Iván Darío Agudelo afirmó con respecto a los créditos del Icetex: “Se ha informado de los beneficios que se han implementado, atendiendo 61 mil solicitudes con beneficios que implican reducción de intereses, ampliación de plazos e interrupción de pagos dependiendo de ciertos criterios, lo cual considero medidas adecuadas, pero quisiera proponer que no existan diferenciaciones de trato en relación con el acceso al mayor beneficio posible”.

Por su parte, el congresista Antonio Zabaraín pidió a la jefe de la cartera de Educación que “desde su Ministerio sea extremadamente vigilante con el manejo de los recursos. Estamos en una situación muy difícil y creo que vale la pena hacer el máximo esfuerzo para que ni un centavo se desvíe de su verdadero objetivo”.

El legislador John Besaile solicitó medidas para mejorar la prestación del servicio del Icetex como “aumentar los beneficios de la Ley 1911 de 2018 de ingreso contingente. Está ley debe reglamentarse. Esperamos proyecto de ley para la reforma de la entidad”.

La Comisión aprobó la proposición presentada por la senadora Soledad Tamayo, en la que se propuso designar una comisión de vigilancia, con el propósito de hacer seguimiento a la situación que enfrenta el sector no oficial de la educación en el país.

Los senadores pertenecientes a esta célula legislativa seguirán aprovechando el espacio virtual para continuar realizando debates de control político. El siguiente será el próximo lunes 18 de mayo, a las 10:00 a.m.