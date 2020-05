Compañía de EE.UU dice haber hallado anticuerpo que bloquea 100% al coronavirus

–La compañía estadounidense de biotecnología Sorrento Therapeutics, con base en San Diego, California, aseguró en un comunicado haber encontrado el anticuerpo STI-1499 que detiene en un 100% al coronavirus para que no ingrese a las células humanas.

La compañía indicó que el anticuerpo ha demostrado una inhibición del 100% del SARS-CoV-2 en pruebas de laboratorio.

La compañía aseguró que puede producir hasta 200.000 dosis de los anticuerpos al mes, lo que haría esta alternativa disponible antes que la vacuna.

Henry Ji, cofundador, director, presidente y director ejecutivo de Sorrento, señaló que la compañía comenzó a analizar su propia biblioteca de anticuerpos completamente humanos hace unos tres meses, y se asoció con Mount Sinai para adquirir células B de pacientes en recuperación de Covid-19 para identificar anticuerpos neutralizantes.

El principal anticuerpo, STI-1499, provino de la extensa biblioteca de la compañía.

«Examinamos alrededor de mil millones de anticuerpos», dijo Ji. “Y encontramos alrededor de 100 de ellos para caracterizar aún más. De ellos seleccionamos aproximadamente una docena que tenía actividad neutralizadora ”, precisó.

Luego, trabajando con socios colaboradores en la Rama Médica de la Universidad de Texas, que tiene acceso al virus vivo, pudieron detectar la docena de anticuerpos para los más prometedores.

«En realidad estamos muy impresionados con los datos», expresó Ji. “Uno de los anticuerpos es tan poderoso que a una concentración muy baja es capaz de prevenir completamente el 100% de la infección o inhibirla. En nuestros estudios, ni siquiera un virus escapó del anticuerpo «.

Actualmente, Sorrento cree que STI-1499 será el primer anticuerpo en el cóctel de tres anticuerpos, COVI-SHIELD, que está desarrollando con Mount Sinai. Además, debido a su alta potencia, planea desarrollar el anticuerpo como una terapia independiente, COVI-GUARD.

«La vía que estamos siguiendo en este momento es bastante similar a las vías utilizadas en las terapias de anticuerpos para las indicaciones oncológicas, donde se descubre un anticuerpo que es reactivo a un marcador de cáncer específico, que crece en cultivo y se administra a los pacientes», dijo Brunswick . “Entonces, lo que hemos hecho es identificar un anticuerpo que reconoce el virus COVID-19 e inhibe por completo su unión al receptor específico. Esto se cultiva in vitro, en cultivo de tejidos, en fermentadores celulares «.

Sorrento ahora está haciendo crecer los clones y creará un banco de células de un solo clon e inoculará un fermentador.

“Anticipamos tener suficiente material para comenzar un ensayo de Fase I en pacientes en la UCI dentro de dos meses. Si eso tiene éxito, ampliaremos esa prueba utilizando nuestra instalación de cGMP que puede producir 2,000 litros de material, que es suficiente para aproximadamente 100,000 pacientes, según lo que creemos que será la dosis ”, dijo Brunswick.

El anticuerpo es potencialmente tanto preventivo como terapéutico. Evita que el virus se una a la célula a la que quiere unirse, lo que significa que no puede ingresar a la célula y reproducirse.

“La diferencia entre un anticuerpo y una vacuna es que una vacuna toma una proteína del virus o, algunas de ellas no son vacunas reales, pero las personas las llaman vacunas, donde se inyecta ADN o ARN en los brazos de los pacientes y hacer material en el paciente que luego el sistema inmunitario del paciente responda a lo que se está haciendo «, dijo Brunswick. “El problema con eso es que no todos los pacientes responderán a una vacuna. Algunos tendrán un 10% de eficacia, algunos tendrán un 20% de eficacia, algunos tendrán un 90% de eficacia. Pero hasta que haya realizado grandes ensayos y evaluado a todos, no sabrá en qué medida funciona una vacuna. Un anticuerpo brinda protección instantánea contra el virus «.

«Los ancianos o una persona inmunocomprometida tendrán una falta de respuesta inmune a una vacuna, pero el anticuerpo debería proporcionar la inmunidad instantánea», dijo Ji.

Si el ensayo de Fase I comienza a principios de julio, sabrán dentro de una semana o dos si el anticuerpo está teniendo efecto. Si es efectivo y seguro en los pacientes, esperarían comenzar un ensayo de Fase II más grande en agosto o posiblemente en septiembre.

«Esperemos que podamos someternos a aprobación antes de fin de año o principios del próximo», agregó Brunswick.

Si se aprueba, Sorrento espera una gran demanda. Ji indica que pueden producir cientos de miles de dosis por corrida, pero la demanda podría subir a las decenas de millones de dosis necesarias. Como resultado, están buscando socios de fabricación.

Mientras tanto, están en el proceso de identificar anticuerpos adicionales para la versión de cóctel.

«Nuestra esperanza es tener finalmente dos o tres anticuerpos que cubran diferentes epítopos, diferentes regiones del virus, por lo que si una parte del virus muta y afecta a una de las actividades neutralizantes, pero no afectará a la otra», dijo Ji.

Sorrento es una compañía de biofarmacia centrada en anticuerpos, típicamente enfocada en terapias para el cáncer y enfermedades infecciosas. Sus plataformas inmuno-oncológicas incluyen anticuerpos completamente humanos (biblioteca G-MAB), terapias inmunocelulares en estadio clínico como CAR-T y DAR-T, anticuerpos de direccionamiento intracelular (iTAbs), conjugados de anticuerpo-fármaco (ADC) y oncolítico en estadio clínico. virus, Seprehvir. Sus terapias antivirales incluyen COVIDTRAP, ACE-MAB, COVI-MAB, COVI-SHIELD y COVI-CELL.

Ji concluyó diciendo: “Sorrento está en el espacio de anticuerpos terapéuticos, y lo sabemos de adentro hacia afuera. Tenemos una instalación de cGMP para llevar el producto al mercado rápidamente ”. (Versión BioSpace).