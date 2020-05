Gobierno exhorta a los colombianos a ahorrar agua para evitar racionamiento eléctrico

–«Por el coronavirus, el gasto se ha disminuido, pero hay que ahorrar agua, porque si no empezamos a ahorrar agua desde ya, el 1 de diciembre no vamos a tener los embalses bien para el año entrante (…) No es que esté viendo un racionamiento, es que si no ahorramos agua vamos a intervenir el mercado porque no vamos a permitir un desabastecimiento de energía».

Las precisiones las hizo la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez ante la comisión de Ordenamiento Territorial del Senado. El ahorro también tiende a evitar eventuales problemas de abastecimiento de los acueductos, caso de Bogotá y otras capitales y municipios del territorio nacional.

La ministra advirtió que los embalses están en un mínimo histórico para este mes de mayo: están en 32,3%, y disminuyeron 0.27% frente a lo que teníamos embalsado ayer, porque hemos tenido unas condiciones hidrológicas muy secas. Esto se asemeja a un periodo de un Fenómeno del Niño débil», explicó la funcionaria.

Advirtió que en junio y julio Colombia va a tener un veranillo muy seco y por eso se recomienda que ahorremos agua en mayo, sobre todo a la agricultura y al sector eléctrico.

Los embalses se tienen que ir llenando hasta el 1 de diciembre porque empieza el verano de diciembre y enero, y si esos embalses están entre el 70 u 80%, esa es una buena situación, pero como se dio el Fenómeno del Niño estaban los embalses en 65% y nos los hemos gastado, y como abril y mayo no los han recuperado, tenemos el problema».

De acuerdo con las recomendaciones del Ideam, es necesario aprovechar, acumular y cuidar el agua considerando el descenso inusual de las precipitaciones, así como el pronóstico de lluvias en junio y julio por debajo de lo normal, indicó la ministra.

Como medida preventiva, los generadores hidráulicos deben embalsar agua para iniciar el periodo de verano de diciembre de 2020 a marzo de 2021 con niveles adecuados para la confiabilidad en el Sistema.

Actualmente, con una participación del 32,17% en la atención de la demanda total de energía eléctrica, las plantas térmicas continúan respaldando la generación de la energía que consumen los colombianos, debido a una reducción de las lluvias desde agosto de 2019.

Esta disminución inusual de las precipitaciones ha implicado que, a la fecha, los aportes hídricos, así como el nivel de los embalses del Sistema Interconectado Nacional, se encuentren en mínimos históricos.

De acuerdo con el reporte del Centro Nacional de Despacho de XM, los aportes hídricos, determinantes para la disponibilidad de la generación hidráulica, se encuentran en 56.2% promedio acumulado al 14 de mayo con respecto a la media histórica. Además, el nivel actual del volumen útil de los embalses para la generación de energía es del 32,31%.

Según los pronósticos del Ideam, a partir de la segunda quincena de mayo se espera una recuperación de las lluvias en el país, cercanas a los promedios históricos para este mes. Adicionalmente, para los meses de junio y julio se prevé un comportamiento de las lluvias por debajo de lo normal.

En el comunicado especial No. 019 de 2020 «Actualización de previsión climática para mediados de año», el Ideam plantea que «es necesario aprovechar, acumular y cuidar el agua considerando la posibilidad de descenso de las precipitaciones» y «activar planes de contingencia previniendo la pérdida de recurso hídrico».

En este sentido, y como medida de prevención, se espera que los generadores hidráulicos incrementen el almacenamiento de agua para alcanzar los niveles de embalsamiento requeridos que permitan iniciar el próximo periodo de verano (diciembre de 2020 a marzo de 2021) con niveles adecuados para la confiabilidad del Sistema.

La Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento a la Situación Energética del País (CACSSE), liderada por el Ministerio de Minas y Energía y conformada por la UPME, la CREG, el Centro Nacional de Despacho de XM, el Consejo Nacional de Operación del sector eléctrico y el Consejo Nacional de Operación sector gas, continuará adelantando un seguimiento permanente de todas las variables del Sistema con el fin de garantizar la atención confiable de la demanda de energía eléctrica del país.