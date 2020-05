Duque: ”La lección que nos queda es que algunos países han acelerado demasiado la apertura y han tenido que después retroceder»

–Frente a la reactivación de la economía colombiana, el presidente Iván Duque advirtió este sábado que las decisiones se tienen que tomar de manera gradual y responsable, pues advirtió: ”La lección que nos queda es que algunos países han acelerado demasiado la apertura y han tenido que después retroceder”.

Al mismo tiempo, el mandatario hizo un nuevo y vehemente llamado a la disciplina ciudadana como factor importante en la lucha contra el Covid-19, y recalcó: “Si no queremos que los casos se expandan, el primer punto de control está en nosotros mismos”.

En el Facebook Live ‘Prevención y Acción’ realizado este sábado al responder una pregunta de un colombiano que le manifestó su preocupación por la economía y le pedía reactivar ya todos los sectores, el presidente Duque advirtió que “es preferible la gradualidad responsable pensando en la vida, a dar pasos demasiado acelerados que después debamos retroceder”.

Al respecto, expresó que son decisiones que se tienen que tomar de manera responsable y en tal sentido se refirió a las experiencias de otros países: ”La lección que nos queda es que algunos países han acelerado demasiado la apertura y han tenido que después retroceder”.

En ese contexto, el Jefe de Estado subrayó que ”nosotros queremos dar pasos firmes y seguros, hacerlo con todos los protocolos”, política que se ha tenido en cuenta en el momento de abrir la vida productiva en sectores como las obras civiles, la construcción y la industria manufacturera.

“Entiendo la preocupación, pero quiero destacar que muchos sectores, que aún no han recuperado vida productiva se han ido adaptando y estableciendo protocolos que se están evaluando con el respectivo sector y con el Ministerio de Salud para servirle al pueblo colombiano”, recalcó.

Igualmente manifestó que “nadie puede cantar victoria ni mucho menos podemos decir que ya vencimos esta situación. Nos toca monitorearla”.

De otro lado, el presidente Duque volvió a recalcar sobre la disciplina ciudadana como factor importante en la lucha contra el covid-19.

“Si no queremos que los casos se expandan, el primer punto de control está en nosotros mismos”, precisó.

El mandatario dijo que “lo más importante, más allá de las medidas de gobierno, es también el compromiso y la disciplina ciudadana”.

Al responder una pregunta sobre la situación de Cartagena frente a la pandemia del coronavirus, indicó que allí se están fortaleciendo las capacidades del sistema de salud y se habilitaron dos pisos del Hospital Universitario para atender a los pacientes afectados por el Covid-19.

“Tenemos también un seguimiento detallado sobre las unidades de cuidado intensivo para que esas unidades no vayan a colapsar en la prestación del servicio”, agregó.

Y aseveró que en la capital de Bolívar “se van a fortalecer los controles epidemiológicos, el levantamiento de información”.

En este contexto, señaló que “este es un caso que lo refiero a Cartagena, también lo refiero a Leticia y lo refiero, en general, para toda la sociedad colombiana”.

Si no queremos que casos de #Covid_19 se expandan, el primer punto de control está en nosotros mismos. Como Gobierno podemos fijar medidas necesarias, pero si no hay disciplina ciudadana no es posible controlar el virus. Prácticas de higiene, distanciamiento y cero aglomeraciones pic.twitter.com/K1nAHqr7eL

— Iván Duque ?? (@IvanDuque) May 17, 2020