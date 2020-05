EE.UU lanza cohete Atlas V con un avión espacial del Pentágono en una misión secreta

–La empresa aeroespacial United Launch Alliance (ULA) lanzó este domingo el cohete Atlas V con el mini transbordador militar experimental X-37B, también conocido como vehículo de prueba orbital (OTV-6). El lanzamiento fue realizado desde Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.).

El objetivo del vuelo del Atlas V es colocar en órbita al transbordador X-37B, uno de los dos operados por la Oficina de Capacidades Rápidas del Pentágono para la recién establecida Fuerza Espacial de EE.UU.

