La Misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana que definirá la política de educación en la capital

–Un grupo de pensadores y expertos en educación liderado por el doctor Rodolfo Llinás, definirá la política educativa de Bogotá para los próximos años.

Además contará con el apoyo de diversos expertos a nivel nacional y mundial, e inspiradores como el rector de la Universidad de los Andes y ex ministro, Alejandro Gaviria; el senador y ex alcalde, Antanas Mockus; el docente y ex director de Colciencias, Clemente Forero; el ex rector de la Universidad Nacional, Moises Wasserman; la rectora del mismo centro educativo, Dolly Montoya Castaño; y el rector de la Universidad Externado de Colombia, Juan Carlos Henao.

En la comisión también estarán los docentes Alfredo Sarmiento y Adriana Paola González, como secretarios técnicos, así como el pedagogo y dibujante italiano, Francesco Tonucci.

Concretamente, el grupo de expertos construirá un modelo de educación a 2024, a 2030 y a 2038.

Esta es una carta de navegación hasta el 2024, pero también al 2030, donde están los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esperamos consultar más de un millón de opiniones. Para poder cambiar lo que uno está haciendo es importante tener una visión de cómo debe ser ese futuro feliz que todos debemos construir”, sostuvo Alfredo Sarmiento, secretario técnico de la Misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana.

En marzo del próximo año esta misión entregará los primeros resultados de lo que se convertirán en una hoja de ruta para que la educación siga siendo el eje transformador de la ciudad.

A partir de hoy, 15 de mayo, inician la consulta y los aportes de la ciudadanía a través de la página misioneducadores.educacionbogota.edu.co, para la construcción de esta política pública y para que a finales de 2020 empiecen a ser analizados y sean incluidos en el gran documento que se entregará en marzo de 2021.

Bogotá cuenta con 1.342.589 estudiantes, de esta cifra 744.248 se encuentran en los 363 colegios oficiales, e igualmente más de 35.223 docentes y directivos de la educación pública.

Según la alcaldesa Claudia López, esta no solo es una misión de sabios y de expertos, porque la experticia está en cada maestro y maestra, en su interacción con los niños, niñas y jóvenes. La misión está en ellos también. Yo estoy absolutamente convencida que el gran valor agregado es que los niños, niñas y jóvenes, serán quienes nos eduquen también, a los adultos”.

Usemos nuestra sabiduría ciudadana para cambiar nuestros hábitos de vida, debemos ser más solidarios, más empáticos y más capaces de construir con el otro. No hay ningún desafío en este mundo que saquemos adelante por puro mérito individual, dependemos de la inteligencia emocional y la acción colectiva”, indicó la mandataria de la ciudad.

Esta iniciativa definirá la política de educación de la ciudad en el corto, mediano y largo plazo, permitiéndole a las comunidades ser felices, buenos seres humanos y responder a los desafíos de la ciudad y la región.

“Sus acciones no solamente serán una línea en estos cuatro años de gobierno, sino para una década de transformación. Vamos a lograr que esta generación de niños que están naciendo, que tendrán 18 años cuando Bogotá cumpla 500 años, será la primera generación de igualdad”, sostuvo.

“La política que resulte del trabajo de esta misión deberá asegurar la calidad y el acceso a la educación, desde la primera infancia hasta la universidad, para todas y todos. Particularmente tenemos el reto de garantizar una educación equitativa, inclusiva y de calidad. La educación debe convertirse en el pilar que reúne a toda la ciudadanía, debe ser el resultado de una conversación permanente”, expresó la docente y secretaria técnica, Adriana Paola González.

Esta es una misión que hemos planeado con mucho amor y contando con nuestros maestros; los invitamos a que nos dijeran quienes querían formar parte de esta iniciativa, y la cantidad de maestros y expertos fue inigualable, todos creemos en la educación y creemos que es el momento que esté en el primer lugar, recogiendo todo lo que nos han enseñado antes y teniendo en cuenta los nuevos desafíos”, afirmó la secretaría de Educación, Edna Bonilla.