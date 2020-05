Instalan solución térmica el Hospital Militar Central-HOMIL de Bogotá

Loterias

Loterías y chances del 17 de mayo en Colombia:

DORADO

Noche 3047

CULONA

Noche 3802

ASTRO LUNA

0558 – Signo Escorpión

PIJAO

6840

PAISITA

Día 5768 – Noche 1274

CHONTICO

Día 8305 – Noche 3196

CAFETERITO

Noche 4749

SINUANO

Día 8306 – Noche 3459

CASH THREE:

Día 117 – Noche 050

PLAY FOUR:

Día 4316 – Noche 7621

WIN FOUR:

8453

EVENING:

4407

CARIBEÑA

Día 9409 – Noche 1280

MOTILON

Tarde 6129 – Noche 9635

FANTÁSTICA

Noche 3402

ANTIOQUEÑITA

Día 4102 – Tarde 1805

RESULTADOS DEL SÁBADO 16 DE MAYO

Baloto 16 18 26 37 42 02

Revancha 04 10 18 30 37 06

Boyacá 8117 – Serie 056

Cauca 9659 – Serie 189