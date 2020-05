LOS MAESTROS, MOTORES DE LA EDUCACIÓN

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (291)

VOTOS POR SU BIENESTAR

Ante todo hago votos sinceros y afectuosos porque todas las personas y familias de Colombia y del mundo que siguen este diplomado, estén en buenas condiciones de salud, con fe y esperanza en el final de esta experiencia de la que hemos aprendido, que nos ha enseñado, muchas cosas que aprovecharemos para una mejor familia, para una mejor sociedad, para una mejor Colombia.

El pasado viernes 15 de mayo celebraremos el día del maestro, el día del educador, el día del profesor y en la profesión de educar cuentan de manera prevalente las mujeres, las madres de familia. A ellas las honramos con mayor afecto.

FINES DE LA EDUCACIÓN Y TAREA DEL MAESTRO

La Constitución dispone que la educación debe preparar al ser humano para la paz, el trabajo, el progreso de Colombia, el avance de la ciencia.

Y también dice que se debe preparar al ser humano para ser PROGENITOR RESPONSABLE, cónyuge responsable, hijo y hermano responsables. Todo porque la familia es la célula fundamental de la sociedad y es la primera escuela, la primera universidad, la primera empresa de un país o nación.

En términos elementales, la educación la imparten los educadores y son tales los progenitores, los maestros, la sociedad, los medios de comunicación, los líderes sociales, los empresarios y muchas otras y entidades más.

Está entendido que el mejor método para enseñar es el ejemplo. Dicen que el único, por lo menos para formar a la persona en valores para obrar bien, para optar por el bien, para elegir el buen obrar.

He insistido mucho en las diferencias entre educar, instruir y formar para el ejercicio exitoso de un arte u oficio. Es muy importante descubrir las aptitudes de la persona y debe hacerse desde los primeros años de vida por parte de los padres y luego por los maestros y los busca o caza talentos. Los mejores impulsadores de la vida del mundo no son necesariamente los que tienen diplomas, grados y súper grados. Veamos los ejemplos en las empresas, el arte, los deportes, la industria, el desarrollo del campo. En estas actividades la escuela de la vida, la universidad de la vida, aprovechadas de manera responsables generan los mejores frutos. La práctica sin teoría es artesanal de primer nivel, la teoría sin práctica es nivel primario. Hay que apoderarse del conocimiento para volcarlo en obras, en soluciones que permitan una vida más digna para todos. Vencer la miseria, la pobreza es un reto frente al cual no hemos comenzado la tarea, Salir de esos entornos de verdad y no solo por decretos amañados para resultados engañosos.

DÍA DEL EDUCADOR

A todo lo anterior debo sumar el recordatorio de la fiesta del EDUCADOR, llamado así en el decreto 996 de 1991 que consagra el 15 de mayo como día para honrar a los maestros, a los educadores, a los profesor, hoy llamados docentes.

De estas denominaciones, maestro, educador, profesor, docente, me quedo con MAESTRO, el sabio, honestamente sabio que vive para sus alumnos, que se apasiona con su oficio, que está a la caza de nuevas ideas, de nuevos conocimientos y que forma esa cultura en su estudiantes, los que estudian y saben que el conocimiento, el acceso a la ciencia no tiene vacaciones, ni recesos.

Para mí el nombre maestro me llega al alma porque lo fui, de alguna lo sigo siendo, durante cerca de 50 años en todos los niveles de formación académica.

El día del maestro no es para felicitar, sino para agradecer. GRACIAS MAESTRO, GRACIAS MAESTRA por habernos enseñado el camino del bien y habernos dado armas para seguir siempre en ese camino de virtud y de confianza en la vida, GRACIAS MAESTRO, GRACIAS MAESTRA.

Que la Divina providencia los siga protegiendo y bendiciendo.

CONSULTAS DE ORIENTACIÓN SOBRE CASOS DE FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Desde el 15 de marzo, vamos a completar dos meses, los jueces están trabajando a puerta cerrada desde sus casas y el trámite se ha paralizado. Durante este tiempo han ocurrido hechos y conductas que dan lugar a procesos y a discrepancias que pueden o deben dirimirse ante conciliadores, comisarios de familia, jueces u otras entidades y buena parte de las personas involucradas en esos casos pueden tener dudas sobre cómo pedir la protección de sus derechos o prepararse para pedir esa protección.

Por esta razón ofrezco orientar a quienes lo consideren viable y para el efecto me pueden escribir a carlosfradiquem@outlook.com y les responderé a vuelta de correo.

Quedo a la disposición de los lectores y seguidores del DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA.

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ EN LA FAMILIA

Sigamos cultivando el respeto, las palabras decentes, la autoestima, el civismo, en nuestra familia, en nuestra sociedad y en Colombia para para tener un futuro en sana convivencia.

Bogotá, del 18 al 25 de mayo de 2020