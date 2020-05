No es cierto que la cuarentena se haya ampliado hasta el 7 de junio: Presidencia

A través de sus diferentes redes sociales, el Gobierno Nacional negó la información que está circulando que afirma una ampliación adicional a la cuarentena, y que está sería hasta el 7 de junio.

Son varios medios de comunicación que anunciaron la ampliación del aislamiento social y que esta información sería entregada por el presidente de la República, Iván Dique, este mismo lunes. Sin embargo, el Gobierno desmintió la información.

Desde la oficina de prensa de Presidencia se anunció por medio de un mensaje oficial, que “el mandatario Iván Duque no ha anunciado la continuidad del aislamiento preventivo en Colombia, por tanto la fecha oficial de su última extensión es hasta el 25 de mayo”.

“El presidente Duque anunciará el lunes continuidad de la cuarentena hasta el 7 de junio. Colegios y universidades seguirán sin clases presenciales hasta el 30 Julio… igual aislamiento de mayores de 70 años. Habrá apertura para peluquerías y sector de medicina, odontologia y consulta externa en general. Centros Comerciales seguirán cerrados y no habrá vida social. No habrá apertura de transporte aéreo ni terrestre. Apertura de la economía con gradualidad protegiendo vidas”, afirma la fake new.