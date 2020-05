Centrales obreras piden al gobierno subsidiar el pago de la prima de mitad de año

–Las organizaciones sindicales, la CUT y la CGT, se sumaron a la petición hecha por la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, en el sentido de que el Gobierno Nacional subsidie de la prima de mitad de año, cuyo pago pusieron en duda los empresarios de la industria y el comercio debido a la inexistencia de recursos como consecuencia del cierre de actividades por la pandemia del Covid-19.

«Los empresarios especialmente los comerciantes que no han estado operando tienen la gran preocupación de cómo atender el pago de la prima del mes de junio de 2020. No hay recursos, hay total iliquidez y no hay caja», advirtió el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal.

El dirigente del comercio organizado señaló que de no subsidiarse el pago de la prima, habría que aplazar o posponer el pago para el segundo semestre del 2020.

Cabal dijo que «no se trata de desconocerel derecho de los trabajadores, el cual se debe honrar», sino de buscar una solución a la iliquidez de las empresas, especialmente a las del sector comercio, que no tienen alternativa para cumplir con el pago el próximo mes.

Desde @fenalconacional le propusimos a @infopresidencia extender el subsidio de nómina a la prima de junio para comercios y empresas cerradas al 15 de mayo. ¡Un nuevo apoyo necesario ante la falta de liquidez para las empresas del país! #JuntosSaldremosAdelante???? pic.twitter.com/edilWnMci0 — Jaime Alberto Cabal (@JaimeA_Cabal) May 19, 2020

La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, consideró que, frente a la crisis causada por el aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus, el Estado tiene la obligación de financiar el pago de la prima de medio año de las micro, pequeñas y medianas empresas.

«La crisis necesita del musculo estatal, no solo para favorecer al sector financiero sino a la población colombiana», precisó la dirigencia de la central obrera.

Advirtieron que «lo trabajadores ya pusimos 1.600,000 nuevos desempleados en el mes de marzo sin contar los de abril y mayo que son otros millones más» y que la solución de la crisis no debe recaer sobre los trabajadores.

Francisco Maltés Tello, dirigente de la CUT, señaló que en marzo 2020 el verdadero número de desempleados fue de cinco millones de personas, «muchos ellos despedidos y ahora quieren despojarnos de los pocos derechos que nos quedan».

Otro integrante de la directiva sindical, John A. Monsalve Gómez, dijo que «es importante que la economía se reactive pero no puede ser abusando de los que menos tienen, se tienen que acabar las exenciones de impuesto a los grandes capitales y a los dueños de miles de hectáreas en nuestro país».

A su turno, el presidente de Confederación General del Trabajo, CGT, Julio Roberto Gómez advirtió que «la prima es un derecho laboral de los trabajadores y trabajadoras que el Gobierno Nacional debe proteger».