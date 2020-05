Confinamiento causa alta disminución de vitamina D en el cuerpo

La estadía en casa ha sido una herramienta fundamental para prevenir el coronavirus; sin embargo, esto podría cambiar nuestros hábitos alimenticios, aumentar el sedentarismo y por supuesto, ser la causante de falta de vitamina D, que proviene de la luz solar y es necesaria para nuestro organismo, en especial para la fijación del calcio en los huesos.

Por ello, la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, ACOMM invita a todas las personas a que aprovechen las horas avaladas por el Gobierno Nacional de Colombia para que salgan a tomar el sol y a los adultos mayores, niños y población con riesgo que no puede y/o debe hacerlo a tomar el sol desde patios, ventanas o terrazas de sus hogares veinte minutos en la mañana antes de las 10 de la mañana.

¿Por qué es importante tomar el sol?

La vitamina D es esencial para que el organismo pueda regular el calcio, un componente indispensable para que los huesos se fortalezcan y por ende, sean prevenidas enfermedades como la osteoporosis. Además, mejora la fuerza muscular y la estabilidad corporal, lo cual evita las caídas y disminuye el riesgo de fracturas.

Aproximadamente el 80% de la vitamina D que el cuerpo necesita, la debe absorber de la exposición solar. El otro aporte lo sumistran alimentos y en ciertos casos, los suplementos.

¿Qué alimentos contienen vitamina D?

La buena alimentación es fundamental para el organismo absorba todos los nutrientes necesarios, con el fin de tener la energía suficiente para realizar todas las actividades de la vida cotidiana. Además de prevenir enfermedades que puedan disminuir nuestra calidad de vida, por esto, para que nuestros huesos se fortalezcan se recomienda consumir los siguientes alimentos:

· Los pescados grasos, pero especialmente el salmón y el atún.

· El hígado vacuno, el queso y la yema de huevo.

· El consumo de leche y yogur enriquecido contienen vitamina D.

· Jugo de naranja y bebidas a base de soja contienen vitamina D agregada.

· Los mariscos

“Cabe resaltar que el déficit de vitamina D no es algo nuevo esta es una preocupación para ACOMM, ya que el porcentaje mínimo de vitamina D que se debe tener es de 20 ng/ml y muchos pacientes que consultan por osteoporosis tienen deficiencia de este nutriente”, dice Miguel Ángel González, presidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, ACOMM.

Por esto es importante que los niños y adolescentes salgan con las medidas de salubridad para evitar algún contagio, pero que puedan absorber todos los nutrientes, ya que es necesario para el desarrollo de sus huesos.

Es recomendable no tomar el sol entre las 10 a. m y las 3 p.m porque son horas en las que los rayos solares son más perjudiciales para la piel. Además la exposición debe ser directa, sin bloqueadores de preferencia en antebrazos y piernas durante 10 minutos por cada torso de la parte expuesta. Es importante resaltar que recibir el sol de tras de una ventana o una marquesina no es recomendado, puesto que los rayos solares que activan la vitamina D no atraviesan ni vidrio ni plástico.

Sin embargo para ACOMM es necesario que los adultos mayores que no pueden salir por su edad ubiquen un punto donde llegue el sol, porque las personas de la tercera edad ya no absorben la vitamina D como lo hacen los jóvenes y esto aumenta el riesgo de padecer osteoporosis, la cual puede traer consecuencia como una fractura por fragilidad