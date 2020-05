En curentena los colombianos se conectan con la música y TV a través de Twitter

En Twitter, durante las últimas semanas, las personas se han sumado a la conversación para conectar con todo lo que está sucediendo en el mundo. Es así como, durante la cuarentena, miles de colombianos hemos encontrado en Twitter un lugar para compartir nuestros gustos musicales, recomendar el programa de televisión del momento o discutir la final de temporada de nuestra serie favorita.

Por esto, @TwitterLatAM se puso a la tarea de realizar una medición interna entre el 01 y el 30 de abril para dar a conocer a los fanáticos de la música y el entretenimiento cuáles son los discos musicales, los artistas y aquellas producciones de TV que se han robado su corazón. ¡Conócelos a continuación!

Música

A pesar de estar atravesando tiempos difíciles, los Twitteros colombianos hemos encontrado un lugar para hablar de los discos que nos gustan y que nos acompañan en nuestras labores diarias.

Los 5 discos musicales más Twitteados en Colombia

1. Map of the Soul: Persona (@BTS_twt)

2. Chromatica (@ladygaga)

3. Future Nostalgia (@DUALIPA)

4. Scorpion (@Drake)

5. Fine Line (@Harry_Styles)

El #GirlPower se hizo presente durante esta medición, promoviendo en la plataforma una conversación muy femenina, pero con un toque muy musical. Conoce a las mujeres que dejaron en alto el nombre de la música en Twitter.

Los 5 discos de artistas femeninas más Twitteadas en Colombia

1. Chromatica (@ladygaga)

2. Future Nostalgia (@DUALIPA)

3. El Dorado (@shakira)

4. When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (@billieeilish)

5. Reputation (@taylorswift13)

Y es que la música es uno de los temas que más disfrutan los Twitteros, pues les permite conectar con personas de todo el mundo a través de un mismo interés: el amor por sus artistas y canciones preferidas. Esto fue lo que Twittearon los amantes de la música durante este tiempo:

Los 5 artistas musicales más Twitteados en Colombia

1. Bad Bunny (@sanbenito)

2. J Balvin (@JBALVIN)

3. Maluma (@maluma)

4. Carlos Vives (@carlosvives)

5. Lady Gaga (@ladygaga)

Televisión

Para muchos, los programas de televisión y las producciones de servicios de stream se han convertido en el aliado perfecto durante este periodo. Mira cuáles han sido las más Twitteadas:

Las 5 producciones de TV y stream más Twitteados en Colombia

1. Los Simpsons (@TheSimpsons)

2. Copa Libertadores (@libertadores)

3. La Casa de Papel (@lacasadepapel)

4. Básquetbol profesional (@NBA)

5. The Last Dance

Pero, ¿qué hay sobre los servicios de stream? En Colombia nos encanta hacer maratones y presumir cuando ya vimos completa la serie del momento. Estas son las series más Twitteadas:

Las 5 series de stream más Twitteadas en Colombia

1. Narcos (@NarcosNetflix)

2. Game of Thrones (@GameOfThrones)

3. La Casa de Papel (@lacasadepapel)

4. La casa de las flores (@CasaFloresTV)

5. Grey’s Anatomy (@GreysABC)

En Twitter, puedes conectar con lo que está pasando, en tiempo real. Comparte tus mejores tips para ver series, maratonear desde casa, estar a la vanguardia de la música, disfrutar de las mejores tendencias del entrenamiento y seguir los pasos de tu artista favorito.