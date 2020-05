Duque liderará estructuración de la Carta de Desarrollo Empresarial de la OEA para la recuperación económica de la región tras pandemia

El Presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, liderará la estructuración de la Carta de Desarrollo Empresarial que la Organización de Estados Americanos (OEA) prepara para enfrentar los efectos de la pandemia del coronavirus en los países de la región.



Así lo informó el Jefe de Estado durante el programa diario de televisión ‘Prevención y Acción’, al que invitó en esta ocasión a los presidentes de Perú, Martín Vizcarra; de Chile, Sebastián Piñera, y de Uruguay, Luis Lacalle Pou, así como al Secretario General de la OEA, Luis Almagro.

Los jefes de Estado explicaron los programas sociales que desarrollan en sus países para hacer frente a la crisis sanitaria, y elogiaron la tarea que se realiza en Colombia.

“Yo aprovecho también para reiterar el mensaje, primero, de agradecer que la Organización de Estados Americanos me hubiera designado para liderar lo que es la Carta de Desarrollo Empresarial en América Latina, que habíamos pensado hace un año en un contexto, quizás muy distinto al que estamos viviendo hoy”, afirmó el Presidente Duque.

Subrayó que dicha declaración tiene que ser “un mecanismo para hablar y plantear los principios de la recuperación económica y social, pensando en los más vulnerables, de cara a los efectos del covid-19”.

El Mandatario colombiano advirtió que “este es un proceso que estamos viviendo hoy todos los países del mundo y no es un proceso que va a ser corto y, por lo tanto, el nivel de coordinación tiene que fortalecerse todos los días más”.

“Así que cuente con nosotros, señor Secretario. Acá seguimos trabajando intensamente”, le manifestó el Presidente Duque al Secretario Luis Almagro.

El Presidente Duque agradeció a sus homólogos por participar en el programa desde sus países, y compartir su experiencia.

Esfuerzo debe ser compartido: Vizcarra

El gobernante de Perú, Martín Vizcarra, afirmó que su país, Colombia y el mundo “están pasando por momentos muy difíciles. No creo que haya un país en el mundo que pueda decir que estuvo preparado para enfrentar esta pandemia”.

Recordó que “países que se decían desarrollados, que tenían sistema de salud modernos, han tenido estragos muy grandes. Y cómo no, países como los nuestros, que habían descuidado en los últimos años su sistema de salud, obviamente también venimos sufriendo de igual manera”.

“Quizás, como lección aprendida, tendríamos que decir que en las épocas de bonanzas que tenemos en nuestros países, debemos poner énfasis en los sectores que son realmente importantes, la salud, la educación”, expresó.

Explicó que en Perú ha “hecho un gran esfuerzo, y hemos dado un bono universal para atender a todos los hogares que realmente necesitan tener lo mínimo indispensable para pasar estos días”.

El Presidente Vizcarra puntualizó que “este tipo de esfuerzos ante una enfermedad tan difícil los tenemos que hacer de manera compartida”.

“Desde aquí, desde el Perú, reciban de nosotros los peruanos todo el aliento para que en Colombia se siga trabajando en la forma que vienen haciendo, para lograr enfrentar de manera adecuada esta compleja enfermedad y salir vencedores, como siempre lo hemos hecho, en los momentos difíciles que nos ha tocado vivir en la historia de nuestros países”, sostuvo.

Sacar lecciones: Piñera

El Presidente de Chile, que ejerce la Presidencia pro tempore de Prosur, declaró desde Santiago que esta crisis debe servir para sacar lecciones.

Piñera señaló que se vive una pandemia sanitaria, que es el coronavirus, y una pandemia social, que es la recesión de la economía mundial.

“La economía va a quedar muy golpeada por la recesión. Por lo tanto, la recuperación, la reactivación, va a ser una tarea titánica. Literalmente, creo que es necesario sacar lecciones de lo que nos está ocurriendo”, dijo Piñera.

Uruguay elogia sensibilidad de Presidente Duque

Por último, el Mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, elogió al Presidente Iván Duque y agradeció su cooperación con los demás países de la región.

“Primero que todo, decirles a los colombianos que tienen un Presidente muy sensible, muy generoso que, sin perjuicio de dedicar todo su tiempo, su intelecto y su afecto al pueblo colombiano, en cada intercambio que hemos tenido no ha dudado en asesorar, no ha dudado en acompañar, en estar al lado de los otros pueblos de Latinoamérica”, dijo Lacalle.

Lacalle habló desde Montevideo minutos antes de dirigirse a los uruguayos para anunciar nuevas medidas de reapertura de actividades productivas y el retorno a clases.

“Como siempre le decimos a nuestros compatriotas, el Gobierno analiza, el Gobierno se asesora, el Gobierno toma decisiones y el Presidente se hace responsable”, sostuvo.

Es el momento del empuje: OEA

Por su parte, desde Washington, el Secretario de la OEA consideró que dentro de un tiempo se requerirá reformar la economía y la producción, “con esta misma fuerza que tenemos para luchar y enfrentarnos a la pandemia”.

“Tenemos que luchar juntos para que esa responsabilidad sea cada vez más un patrón de nuestras democracias, y eso es algo que, definitivamente, nos puede ayudar también posteriormente a dar un salto todavía más fuerte, más definitivo, hacia el desarrollo que necesitan nuestros países”, dijo Almagro.

Comentó que en esta pandemia “a algunos les ha tocado más difícil, otros han logrado encaminar la situación más pronto, pero todos han dado enormes resultados y han tenido un enorme compromiso en las soluciones que necesita la gente”.

Finalmente, anotó que los países de América Latina han tenido, “unos más, otros menos, 200 años de décadas perdidas. Por lo tanto, este es el momento del empuje, un nuevo empuje que permita nuevas soluciones y reordenar nuestras economías y nuestro sistema productivo para, definitivamente, pasar a los niveles de desarrollo que nuestra gente merece por sus capacidades y actitudes, y que merecemos por los recursos que tenemos”.