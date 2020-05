DÍA MUNDIAL SIN CELOS, NI DESPECHO

Carlos Fradique-Méndez

LAS NUEVAS RELACIONES DE FAMILIA

Las relaciones de familia y de pareja en la época actual son bien diferentes de las de hace 20 o 50 años. Uniones por experimentar, tercerías afectivas, familias con hijos aportados, uniones en las que se pretende vivir sin compromisos de familia.

Las tercerías amorosas en toda clase de relación, desde amigos cariñosos sin propósito de matrimonio, novios, convivientes y semejantes, generan conflictos y como en la mayoría de los casos se consideran actos desleales, traiciones, estafas afectivas, presencia de intrusos, propuestas de peleas, retos o duelos como apostando quien se gana la compañía de una persona que casi siempre no tiene valor moral y que luego puede desengañar, generan celos a veces rabiosos que pueden terminar con lesiones personales y cuando los celosos son salvajes hasta con asesinatos.

DÍAS SIN CELOS NI DESPECHO

Desde el año 2012, propuse, tal vez idea loca, que los últimos sábados de mayo y noviembre fueran días internacionales sin celos ni despecho. Sábados que deben prolongarse hasta el domingo siguiente y luego hasta junio y diciembre. Junio, época de vacaciones y diciembre época de fiestas navideñas y de fin de año y no está bien que las parejas se peleen y hagan infelices a sus hijos.

CELOS EN CUARENTENA

Esta título es como si quisiéramos que los celos estuvieran en cuarentena, es decir, que no salieran de sus cavernas. Pero como son tercos, no cumplen con esta orden.

En estos días de recogimiento familiar en los hogares pueden darse escenas de celos especialmente por el desespero de las personas que no pueden compartir con sus amantes o terceros afectivos.

Llamadas raras, mensajes que se ocultan, mal genio por todo, fugas del hogar aun desafiando el riesgo de contagio pueden ser indicios de infidelidad y génesis de celos.

Si se presentan estos casos es importante pedir ayuda, no agredir y si es del caso pedir autorización para cambiar de residencia. No se desesperen, no se maltraten, pidan orientación a un abogado de confianza y que no sea destructor de familias para que lleguen a un buen acuerdo y solucionen lo mejor posible sus diferencias.

AYUDA PSICOLÓGICA

Leo en internet sobre el tema de los celos y la cuarentena y los psicólogos solo atinan a dar recomendaciones sobre sexo y lo hacen porque uno de los mejores negocios que hay en el mundo es justo el del sexo en todas sus facetas. La imaginación para el negocio sexual, la explotación sexual, el poliamor que defienden los más “avanzados” terapeutas, el sexo virtual, el espionaje mediante la atracción sexual y el experimentar todos los días una nueva forma de sexualidad, la música vulgar y de burdel, rentan como el narco tráfico y otros negocios ilegales semejantes. Y por esta violación del respeto a la relación afectiva, se incrementa la violencia intrafamiliar, las lesiones, los hijos adulterinos, los asesinatos.

Por supuesto que no hay que regresar a la mojigatería de hace unos 50 años, pero si debemos guardar la prudencia y la decencia en la vida en familia.

LOS CELOS Y EL DIVORCIO

Hay noticias equivocadas sobre los celos y el divorcio. Noticias de prensa informaron que los celos son una nueva causa de divorcio y que así lo estableció la Corte Suprema. No es cierto. La causa del divorcio es el maltrato, la agresión, la violencia. Y los celos pueden ser una forma de maltrato, agresión o violencia o todas juntas, especialmente cuando son infundados. Y pueden ser una enfermedad grave que trastorna la vida mental.

LA GRAVE EQUIVOCACIÓN DE DAR CELOS

Hay mujeres y hombres que torturan a su pareja dándole celos. Aparentan tener una relación afectiva paralela. Es un grave error porque mal entendido ese reto puede generar, violencia y hasta lesiones graves.

¿MACHISMO O IDIOTISMO?

Ser mujeriego u hombreriega no es una virtud para sentirse orgulloso. Es un rezago del machismo que nos daña. Y tampoco es una virtud conquistar hombres casados o mujeres casadas cuando se sabe que se está jugando con candela. De esas osadías generalmente se sale perdiendo y a veces con pérdidas irreparables. A veces, casi todas las veces, la tercería afectiva es una idiotez por la forma tan burda como se practica.

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ EN LA FAMILIA

Sigamos cultivando el respeto, las palabras decentes, la autoestima, el civismo, en nuestra familia, en nuestra sociedad y en Colombia para para tener un futuro en sana convivencia.

