Accidentes en casa incrementan. Asegúrese durante el aislamiento preventivo

Se estima que entre 2 y 3 millones de colombianos se encuentran trabajando en casa. Por esto, es importante evitar accidentes y estar asegurado.

La cuarentena puede incrementar los accidentes en casa. Los más vulnerables son los niños y los adultos mayores, por esto es necesario tener medidas especiales de prevención con ellos en estos días.

De acuerdo con el reciente anuncio del Presidente de la República, Iván Duque, la emergencia sanitaria se extenderá hasta el 31 de agosto y el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 31 de mayo.

Así pues, los colombianos deberán permanecer más tiempo en casa y con ello pueden aumentar los riegos de accidentalidad.

El confinamiento ha causado un cambio radical en la rutina de las personas. Los hogares se han convertido en el principal lugar para realizar las labores diarias que devenga el trabajo, el estudio e incluso actividades de entretenimiento. Como apoyo especial durante la pandemia, HDI Seguros activó algunas asistencias adicionales en su póliza de hogar para ofrecer:

-Orientación médica telefónica.

-Asesoría emocional telefónica.

-Asesoría nutricional.

-Orientación telefónica para tareas.

-Explicación de decretos sobre el aislamiento social.

-Configuración telefónica de equipos PC y móviles.

Este producto cubre de manera integral el hogar y contempla protección al inmueble, contenidos, las mascotas y el personal doméstico, remoción de escombros y la pérdida de ingresos por arrendamiento en caso de algún evento, entre muchas otras coberturas.

Según cifras de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) de 10,4 millones de trabajadores registrados, se estima que entre 2 y 3 millones se encuentran teletrabajando. Por ello, a través de los canales virtuales, HDI Seguros ofrece flexibilidad para que las personas #SinSalirDeCasa, puedan adquirir este seguro de forma modular, contemplando todos los eventos súbitos que puedan afectar la vivienda y la tranquilidad de las familias.

Seguramente muchos consideran que estando en su lugar de residencia no existen riesgos. No obstante, en realidad hoy tenemos mayor exposición a sufrir accidentes domésticos, que pueden ser potencialmente muy graves, y están relacionados con aspectos cotidianos como el juego en superficies húmedas o ventanas con cierres no asegurados, intoxicaciones, accidentes con objetos cortopunzantes, quemaduras o caídas que pueden producir lesiones importantes.

Así las cosas, con la nueva medida ordenada por el Gobierno Nacional, aunque los colombianos estarán más tiempo en sus domicilios, es importante mantener protegido el patrimonio del grupo familiar, pues nadie está exento de sufrir algún tipo de accidente.

“En HDI Seguros nos adaptamos a las circunstancias y buscamos la mejor forma de brindarles protección y tranquilidad a nuestros asegurados, en estos momentos difíciles”, concluye Lina Pérez.