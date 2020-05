¿Cómo evitar que las cárceles se conviertan en “fábricas” de coronavirus?

A medida que avanza la crisis por el coronavirus y con la llegada del pico de contagios para finales de julio, hay una población que al parecer está doblemente condenada, según denuncian en las cárceles no existen las mínimas medidas de bioseguridad para proteger tanto a los funcionarios de los centros penitenciarios como a los presos contra el virus.

Los centros de reclusión se convirtieron naturalmente en un foco de contagios, en la cárcel de Villavicencio más de la mitad de la población llegó a estar contagiada por covid-19, situación que hizo que creciera la preocupación por el alto hacinamiento que hay en las prisiones del país. En la cárcel La Picota, por ejemplo, que es uno de los principales centros penitenciarios de Colombia, alberga a 7.000 personas privadas de la libertad y tiene un hacinamiento del 70%, allí en caso de no tomar medidas se podrían masificar los contagiados si algún interno llegase a estar contagiado.

Varios familiares piden que se tomen medidas para evitar un contagio generalizado en la población carcelaria.

“Mi hijo perdió su libertad, no la dignidad, solo pido que lo traten como ser humano que no dejen que se contagie de covid-19, no quiero verlo sin vida”, expresó uno de los familiares de los internos de La Picota, quien pidió no ser identificado.

En las cárceles es evidente que es imposible mantener el distanciamiento social, donde el hacinamiento en ocasiones supera el doble y el triple de su capacidad. Sin elementos como tapabocas para dotar a los reclusos, la preocupación crece entre las familias que tienen a sus familiares tras las rejas.

“Los mezclan con las personas que tienen covid-19, les hacen la pruebas pero los vuelven a meter en la misma celda, la comida está dañada, no tienen tapabocas y los pocos que les dan son desechables”, añadió el familiar.

Según el abogado especialista en responsabilidad médica, Jesús Albrey González, podría existir responsabilidad patrimonial a cargo del Estado, dependiendo de la situación.

“El Estado debe buscar alternativas para el cumplimiento de la pena o de la medida de aseguramiento y que al mismo tiempo preserven la vida o salud del interno, por lo que veo adecuado que los Jueces de la República ponderen esa atención a favor de la vida”, señaló el experto.

Hasta ahora en las cárceles donde se han reportado casos son La Picota (Bogotá), Las Heliconias en Florencia (Caquetá), Picaleña (Ibagué), El Bosque (Barranquilla), Ternera (Cartagena) y las cárceles de Villavicencio, Guaduas, Leticia y Santa Marta. De ellas, las que presentan contagios activos de coronavirus son las cárceles de Villavicencio, Leticia, Florencia, Ibagué, Guaduas y Cartagena.