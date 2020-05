Debaten situación que viven músicos tradicionales por cuenta de la emergencia

En la Comisión Quinta se expuso, en debate de control político virtual, la situación que vive el sector cultural del país, especialmente los músicos, puesto que las ayudas no han sido suficientes frente a la crisis que se vive por cuenta de la pandemia generada por el Covid-19.

En el debate participaron la ministra de Cultura, Carmen Vásquez; los viceministros de Cultura, José Ignacio Argote y Felipe Buitrago; el vicepresidente de Sayco, Rafael Manjarrés; la secretaría de Cultura del Cesar, Karina Rincón; la secretaria de Cultura de La Guajira, Astrid Herrera; el secretario de Cultura de Bolívar, Iván Sanes; la cantante y miembro del sindicato de músicos, Sandra Hernández; el cantautor Ivo Díaz; el acordeonero vallenato, Rolando Ochoa, y el líder cultural, Manuel Castellanos.

La ministra de Cultura, Carmen Vásquez, enfatizó en que debe haber mucha precaución a la hora de pensar en reabrir la industria, puesto que se debe hacer con calma y seguir los protocolos de medidas de bioseguridad propuestos e implementados por el Gobierno Nacional.

Destacó que el Consejo Nacional de Cultura es el órgano asesor del Ministerio de Cultura en lo que tiene que ver con la política cultural. Resaltó también la tarea de los secretarios culturales del país, pues han estado trabajando en conjunto con el Ministerio por la corresponsabilidad que existe entre el Gobierno Nacional con los ámbitos departamentales y locales. Aseveró que han sumado 230 mil millones de pesos para complementar y robustecer el presupuesto para la cultura, por medio de las regalías, para hacerle frente a la crisis que vive el país.

Puntualizó, además, que debe existir un registro nacional en el que se incluyan todos los artistas, gestores culturales y creadores para poder hacer un correcto seguimiento y saber qué están haciendo y en qué situación se encuentran.

El viceministro de Cultura, José Ignacio Argote, enfatizó que el Ministerio de Cultura ha trabajado arduamente en sus políticas públicas, logrando en la actualidad la conformación de 10 mil consejos de cultura a nivel nacional, los cuales han permitido recepcionar las solicitudes territoriales con mayor prontitud.

Afirmando que, igualmente, se ha trabajado en programas enfocados en acelerar el giro de los recursos que tiene tanto alcaldías y los departamentos para beneficiar a creadores y gestores culturales con anualidades vitalicias, beneficios que han sido entregados a 136 municipios.

Por otra parte, el también viceministro de Cultura, Felipe Buitrago, afirmó que uno de los elementos centrales de la aplicación de la Ley 1834, la Ley Naranja, ha sido la aplicación de 17 nodos y 6 mesas de trabajo que cubren 23 departamentos. Reconoció que han estado trabajando en la formulación de 10 agendas creativas en las que se articulan gobernaciones, municipios, entre otros, para poder identificar las necesidades locales y coordinar las acciones en el ámbito territorial.

Buscar nuevas estrategias de ayuda

Rafael Manjarrés Mendoza, vicepresidente de Sayco, afirmó que hacen parte de un sector altamente vulnerable en donde el nivel económico es desastroso y con esta situación por el Covid – 19 la vida normal se ha vuelto insostenible, por esta razón solicitan a la Ministra de Cultura buscar estrategias que ayuden a equilibrar el gremio, empezando por buscar una nueva modalidad de cobro de derechos de autor y que este cobro sea destinado a brindar un apoyo a los compositores.

Entre tanto, la secretaria de Cultura de La Guajira, Astrid Herrera, reconoció la situación por la que atraviesan los músicos y todo el sector cultural que ha sido golpeado por la crisis del Covid-19. Resaltó que desde las regiones se están haciendo esfuerzos mancomunado para solventar la situación y se ha procurado, con los pocos recursos que se tienen, sacar adelante los apoyos.

Hizo una petición a la Comisión para que sean apoyados en iniciativas que alivien las cargas tributarias que existen en el momento. Por ejemplo, en la rebaja de cargas del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), pues el sector necesita recursos. “Requerimos apoyo, no solo del Ministerio de Cultura, sino del Congreso en general para que haya iniciativas que les permita avanzar a todos los departamentos en el tema cultural”, concluyó.

Por su parte, Karina Rincón, secretaria de Cultura del departamento del Cesar, manifestó que los recursos asignados son muy bajos, no poseen un rubro destinado específicamente para apoyos, ya que el sector cultural vive en su mayoría del día a día, pese a los esfuerzo realizados, como la entrega de mercados, se han visto cortos en los alivios a este sector, solicitándole al Ministerio de Cultura ampliar los estímulos.

Iván Sanes, secretario de Cultura de Bolívar, destacó que desde que empezó la situación de la pandemia han tenido una excelente relación con el Ministerio de Cultura y enfatizó en que alrededor de un 20% de los gestores culturales son beneficiarios de al menos un subsidio impartido por parte del Gobierno Nacional.

Enfatizó que la pandemia debe ser una oportunidad para reformar, legislar y ordenar la temática jurídica puesto que las situaciones han cambiado. De acuerdo con lo anterior, destacó cuatro propuestas que enriquecerían el sector:

1) Excluir la estampilla procultura del artículo 47 de la Ley 863 del 2003.

2) Modificar el artículo 7 de la Ley 1493 de espectáculos públicos.

3) Estudiar la posibilidad de destinar el 3% de regalías al componente cultural.

4) Modificar la Ley 2008 de 2019.

Por otra parte, Ivo Díaz, cantautor del departamento del Cesar, expresó que los músicos afectados viven del día a día, pues son emprendedores que tomaron como profesión la música para que, a través de ella, Colombia sea el país amable y hermoso que todo el mundo conoce.

Invitó al Gobierno Nacional para que revise la situación que están viviendo, pues no tienen sueldos al vivir de los que producen en cada presentación. Resaltó las ayudas propuestas que ayudan a mitigar el momento que se está viviendo, razón por la que espera que a Valledupar se le ayude con el turismo cultural y tener el Centro de la Cultura Vallenata, lugar en el que se rendiría culto a ese tipo de música y tener, además, gastronomía y turismo ambiental y ecológico.

Sandra Milena, cantautora y miembro del sindicato de Música, expone que el gremio necesita que el Estado lo mire desde otra perspectiva, así valorando al artista desde su quehacer cultural y su aporte a la sociedad, puesto que la preocupación de los últimos 30 años ha sido enfocar la profesión del músico en el orden social, en donde no se le ve como individuo y el 95% de artistas son trabajadores independientes y viven del diario, siendo obligados en esta época a subsistir de otras actividades.

Por otra parte, Manuel Castellanos, líder cultural, manifestó que la mayor parte de los músicos o creadores artistas son docentes. Destacó que los músicos no son un gremio más que hace parte una productividad de la economía política, sino que son el rizoma que teje las instancias, incluyendo a todas las personas involucradas con los músicos a través de la publicidad. “La música es el pilar fundamental de la sociedad y nadie lo toma en serio”, concluyó.

Hizo hincapié en los programas que maneja el Ministerio de Cultura, en cuanto a formación y de creación de capacidades a nivel local dirigidos a las zonas rurales para que se puedan entregar herramientas de gestión y capacidad para el acceso de los músicos a las plataformas de derechos de autor para que registren sus obras, a los conocimientos básicos para poder gestionar sus contenidos en las redes sociales, para que puedan montar de manera más exitosa en plataformas como YouTube o Spotify, entre otros.

El acordeonero Rolando Ochoa, argumentó que él como líder de grupo se siente en la obligación de hacer visible todo lo que rodea sus shows, conformado por ingenieros de sonido, ingenieros de luces, auxiliares, coordinadores, entre otro miembros, alrededor de 34 personas que hacen posible la realización de sus shows, por ello le solicitó a la Ministra y a los senadores, brindar ayudas para estos cargos que son poco visibles y se encuentran en mayor vulnerabilidad.

Hablan los senadores

El senador Didier Lobo, citante del debate de control político, hizo hincapié en que la música siempre ha sido rentable y sostenible en momentos en que el país ha pasado por crisis, manteniéndose y generando empleos y dividendos importantes. Sin embargo, la pandemia hizo que la situación se saliera de las manos, razón por la que es menester tomar acciones para mitigar los efectos en este medio. “La música es la industria de espectáculos que más plata y masas mueve en el país”, expresó.

Reconoció los logros del Ministerio de Cultura al haber tomado la decisión de poner la cultura y creatividad en el centro de la agenda de las políticas públicas de Colombia, fortalecer los programas nacionales de estímulos y concertación, hacer entrega de kits territoriales que incluyen insumos técnicos y normativos para apoyar la formulación del componente cultural de los planes de desarrollo, entre otros.

La senadora Maritza Martínez afirmó que no pone en duda el esfuerzo realizado por la Ministra y el Gobierno Nacional, pero aseguró que muchos anuncios no significan ayudas extraordinarias para atender la pandemia, por el contrario son programas y proyectos que históricamente el Ministerio maneja, olvidando que lo que ahora se busca es nuevas ayudas para combatir un problema que no da espera.

Denunciando que las ayudas prometidas por el Gobierno no han llegado al territorio, ya que el proceso de cruce de base de datos ha sido muy lento y por ende los giros pesen a estar listos para ser entregados están represados por la falta de agilidad, por parte del Ministerio.

El congresista Jorge Robledo enfatizó en que el problema lo viven todos los que están vinculados a la música en Colombia y, en buena medida, a quienes están ligados con el arte.

Hizo hincapié en que la realidad es mucho más dura de lo que se ve, puesto que los conciertos, fiestas, discotecas, obras de teatro, entre otros, se cerraron, producto del confinamiento obligatorio, razón por la que es el sector más afectado y muy posiblemente sea el último en tener una reapertura satisfactoria.

La senadora Daira Galvis enfatizó que la plata existente debería destinarse a quienes más lo necesitan en el sector del arte y la cultura, debido a que quienes han tenido la posibilidad de desarrollarse en ese sector, resisten más a largo plazo que aquellos que viven de las ganancias de los conciertos que hacen.

Entre tanto, el senador Eduardo Pacheco hizo hincapié en que Colombia se está convirtiendo en el epicentro al que quieren llegar las grandes productoras cinematográficas y que tiene que ver directamente con lo que tenía en mente el presidente Iván Duque, respecto a la Economía Naranja.

Por otra parte, expuso que el sector de ventas y producción de espectáculos tiene algunas inquietudes frente a las medidas tomadas:

1) Sería favorable para los nuevos empresarios saber cuáles son los beneficios de ser un ADN, porque los decretos que la reglamentan no han sido expedidos.

2) Saber los beneficios a los que se referiría a la implementación de Colombia Crea, pues no hay suficiente claridad hasta el momento.

La senadora Nora García resaltó la riqueza cultural que tiene Colombia y la importancia de rescatar y brindar alivios a este sector, argumentando que es un sector articulado, poniendo sobre la mesa tres propuestas que su comunidad le ha planteado.

1. Solicitarle a Sayco, si es viable, que el impuesto cobrado en esta época del Covid se pueda estudiar, puesto que es muy complicado pagarlo.

2. Hacer un seguimiento riguroso a la entrega de ayudas a este sector, puesto que hasta el momento no se han hecho efectivas.

3. Tanto alcaldías como gobernaciones gestionen ayudas y proyectos que impulsen al sector.

Por su parte, el congresista Guillermo García Realpe resaltó, al igual que la senadora Maritza Martínez, que el sector cultural ha sido el último en ser atendido en medio de esta crisis por cuenta del Covid-19 y que es necesario prevenir su atención, pues la recuperación vendrá primero para las necesidades esenciales de los colombianos, como lo son la vida, la educación, la alimentación, entre otros.

El senador Jorge Eduardo Londoño manifestó que la cultura debe ser autónoma, denunciando que a las regiones no se les está transfiriendo los recursos para poder subsistir en esta pandemia, afirmando que al ser un estado centralista no se tiene en cuenta ni se hace un seguimiento riguroso a los problemas que enfrentan las regiones, concluyendo que es un reto llegar a los sectores más deprimidos y olvidados.

Por su parte, el senador Alejandro Corrales solicitó al Gobierno no dejar morir a las emisoras comunitarias, planteando extender el beneficio de la estampilla procultura a los periodistas, asegurando que es una buena alternativa para ayudar a este gremio.