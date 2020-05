Mediante proyecto de ley buscan la desconexión laboral y el respeto de los límites entre vida laboral y familiar

El Representante a la Cámara por el Partido Liberal, Rodrigo Rojas, radicó el día de hoy un proyecto de ley que busca garantizar el derecho a la desconexión laboral con el objetivo de evitar la transgresión de los límites entre el ámbito laboral y los espacios de descanso y familiares, velando así por la salud física y mental de los trabajadores.

Los trabajadores tendrán derecho legítimo a no recibir, llamadas, mensajes de whatsapp, emails ni ningún otro tipo de comunicación que tenga que ver con el trabajo fuera del horario laboral y si las reciben tendrán derecho a no responderlas hasta el inicio de la siguiente jornada laboral sin que por este hecho el empleador pueda tomar algún tipo de acción en su contra (despido, memorandos, sobrecarga en la jornada ordinaria, etc).

La híperconectividad tecnológica ha eliminado la línea que separaba el horario laboral de los espacios familiares de los trabajadores y ha abierto las puertas a sobrecargas laborales que pueden generar afectaciones a la salud tales como estrés laboral, depresión, ansiedad, el síndrome de “burnout” y complicaciones cardiovasculares.

Cifras y estudios demuestran la magnitud de una problemática que podría convertirse en una crisis de salud pública a corto plazo:

? De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Colombia uno de cada cinco empleados padece estrés, fatiga y síndrome de Burnout.

? Según la Segunda Encuesta Nacional sobre Condiciones de Salud y Trabajo entre 2007 y 2013, en Colombia hubo un incremento del 43% en los eventos de ansiedad y depresión.

? Entre 2009 y 2012 la depresión fue la enfermedad con mayor reconocimiento por las ARL, con un promedio de 56%

? Según el Conpes 3992 Sobre Salud Mental, de abril de 2020, entre el 20 % y el 30% de los trabajadores notificaron exposición a riesgos asociados de manera directa con estrés laboral.

? Según el Instituto Colombiano de Psicología Positiva (2016) las pérdidas anuales directas por absentismo y estrés laboral ascienden a $63.895.955.200, además los costos indirectos por pérdidas en productividad anual podrían llegar a $127.791.910.400.

? En total, se podría afirmar que en Colombia la suma asciende a 200 mil millones de pesos en pérdidas directas e indirectas para los empresarios, EPS y ARL.

? En medio de la pandemia por el covid-19 y con el trabajo en casa se estima que las cifras de salud mental estén disparadas, además, estudios revelan que existe un mayor agotamiento emocional en mujeres como consecuencia de los múltiples roles que cubren al atender la demandas laborales y del hogar.

“El trabajo en casa como medida especial por el covid-19, ha puesto en evidencia una problemática que ya venía presentándose a causa de la hiperconectividad y a la aparente ¨disponibilidad¨ que medios como whatsapp permiten. El mundo está cambiando muy rápido y tenemos que adaptarnos a la revolución tecnológica, cuidando el recurso más importante: El recurso humano. Con este proyecto avanzamos en la protección de la salud mental de los trabajadores colombianos que hoy ven cómo se están trasgrediendo los límites entre la vida laboral y la vida familiar, generando niveles de estrés insostenibles.”, afirmó el representante Rodrigo Rojas, autor del proyecto.

El proyecto de ley creará normativamente el derecho a la desconexión laboral en las relaciones laborales y en todas sus modalidades. Así mismo establecerá la obligatoriedad para empresas y entidades públicas de contar con una política de desconexión laboral que incluya un protocolo de desconexión digital. Su inobservancia podrá constituir una conducta de acoso laboral.