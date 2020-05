Pacientes con cáncer han tenido dificultades para acceder a servicios de salud

La Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma – Funcolombiana presentó su último estudio en donde revela los hallazgos de los principales riesgos, limitaciones y dificultades de acceso a los servicios de salud a los que se han enfrentado los pacientes con cáncer mayores de 18 años y/o sus cuidadores, durante la pandemia del COVID-19.

En lo que tiene que ver con el acceso a los servicios de salud, se encontró que el 53.9% de los pacientes reportó tener alguna dificultad durante la cuarentena, dentro de las cuales se encuentran:

· Cancelación de citas con especialista por parte de la IPS/ EPS (24.7%)

· Demora en entrega de medicamentos (13.9%)

· Dificultades con traslados intermunicipales (4.4%)

· Cancelación o aplazamiento de aplicación/infusión del medicamento (4%)

· Cancelación de cirugías (3.4%)

· Cancelación o aplazamientos de radioterapias (1.5%)

· Otro tipo de dificultades (13.1%), como la demora en el trámite de autorizaciones para exámenes, procedimientos u hospitalizaciones.

Es importante precisar que por recomendaciones de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología -ACHO, algunas citas de control y cirugías son susceptibles de ser pospuestas, previa evaluación de riesgo – beneficio por parte del médico tratante. En este sentido, no se puede considerar que el 100% de las citas canceladas obedezcan a fallas en la atención.

Ahora bien, respecto al suministro de los medicamentos en pacientes con cáncer, la encuesta arrojó que el 65.7% del total de encuestados manifestó requerir medicamentos o servicios ambulatorios para el tratamiento de su cáncer. De ellos, solo al 16.5% le fueron entregados sus medicamentos a domicilio, razón por la cual se han visto obligados a salir de sus casas.

“Desde Funcolombiana queremos hacer un llamado urgente a las EPS para que se dé cumplimiento a la resolución 521 de marzo de 2020, la cual no solo da los lineamientos para el manejo ambulatorio de personas mayores de 70 años, sino que incluye también a pacientes con enfermedades crónicas como el cáncer, quienes son más vulnerables a contraer el virus debido a la inmunosupresión” expresó Yolima Méndez, Presidenta de Funcolombiana expresó.

En este sentido, la crisis actual por el COVID-19 no puede ser bajo ningún escenario la excusa para no suministrar oportunamente a los pacientes con cáncer sus medicamentos y las autorizaciones de aquello que sea prescrito por el médico tratante.

Existe una necesidad latente de nuevos y mejorados canales de información

A pesar del alto volumen de información sobre la pandemia, se encontró que solo el 28.8% de los pacientes recibió datos claros y suficientes de su EPS frente a medidas especiales en razón de la cuarentena. Y el 38.4% refirió haber recibido también información clara y suficiente por parte de su IPS.

“Las líneas telefónicas de las EPS regularmente son congestionadas, ahora con la cuarentena este canal y los canales virtuales están teniendo mayor demanda, por lo que es necesario que tanto EPS como IPS habiliten nuevos y más eficientes canales de comunicación y que además, optimicen los contenidos referentes al manejo oncológico en el marco de la pandemia, a fin de aliviar la ansiedad e incertidumbre en los pacientes frente a posibles cambios” manifestó Yolima Méndez.

Por otro lado, casi la mitad de los pacientes (47.3%) ha tenido la oportunidad de recibir tele consulta mediante llamada o video llamada, con un profesional de la salud, para evaluar su condición de salud.

Lo anterior pone en evidencia el uso de estos recursos tecnológicos para dar respuesta a las necesidades de los pacientes. Sin embargo, la calidad de estas video consultas se pone en duda, ya que algunos pacientes manifiestan inconformidad en aspectos como la duración, que en algunos casos es demasiado corta, así como la dificultad de la lectura de laboratorios, entre otros.

Salidas de casa y complicaciones económicas, entre otras dificultades de pacientes con cáncer durante la pandemia

Dentro de los hallazgos más resaltantes, se encuentra que a pesar de las advertencias y recomendaciones sobre los cuidados especiales que deben quienes padecen cáncer durante la cuarentena, se logró evidenciar que el 83.1% de los pacientes encuestados ha estado en riesgo, porque ha tenido que salir de su domicilio por diversas razones: servicios médicos (56.8%); Alimentos (19%); otros motivos (6%).

De igual modo, más de la mitad de los pacientes con cáncer, el 52% refirió no tener garantizado su sustento económico durante la cuarentena; el 70.4% de los pacientes no trabaja actualmente y el 38,4% no conoce acerca de las ayudas y programas del gobierno para la población más vulnerable. Aunque más de la mitad de los pacientes no tienen garantizado su sustento, solo el 11,4% ha recibido ayuda del estado, gracias a que pertenece a alguno de los grupos vulnerables.

Es así como los tratamientos suspendidos, tener que lidiar con el transporte público con el miedo de contagio, las angustias económicas y las dificultades para comunicarse con la EPS en el marco de una pandemia, están siendo nuevas preocupaciones para los pacientes con cáncer. Por eso, desde la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, a la Fundación SENOSama y a la Fundación Amese, hacemos un llamado al Gobierno nacional, al Ministerio de Salud, a la Súper Intendencia Nacional de Salud y a la Defensoría del Pueblo, para vigilar de manera especial todo lo relacionado con la atención integral de todos los pacientes con cáncer del país, a fin de evitar mayores complicaciones de salud e incremento de la mortalidad evitable.

*Este informe es la primera de 3 entregas que se hará durante la cuarentena.

Sobre la muestra

Entre el 22 y el 29 de abril Funcolombiana en cooperación con la Fundación SENOSama de Bucaramanga y la Asociación AMESE – Apoyo a mujeres con enfermedades del seno de Bogotá, llevaron a cabo una encuesta a 315 pacientes oncológicos: Cáncer de mama (73.9%), diagnósticos hemato oncológicos (22,1%) (Leucemia, Linfoma y Mieloma Múltiple) y otros diagnósticos oncológicos (3.9%).