Personas sin autorización para movilizarse deben quedarse en casa: Movilidad

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) emitió un comunicado esta mañana llamando a la ciudadanía a acatar las restricciones de cuarentena y a cuidar la salud de toda la comunidad evitando las aglomeraciones en el transporte público y en los diferentes puntos de la ciudad donde se puedan presentar.

En los últimos días, la administración distrital ha venido sensibilizando para que se desarrolle más consciencia de lo que implica adoptar una nueva normalidad en Bogotá. Uno de los factores claves es la movilidad, pues el transporte público es uno de los espacios con mayor riesgo de contagio por la alta afluencia de usuarios en estaciones y al interior de los buses.

Para que la movilidad en Bogotá sea garante de la salud de todos los usuarios, es necesario que haya corresponsabilidad entre las personas, las empresas y la administración. El decreto128 del 24 de mayo de 2020 reafirma las medidas transitorias para la reactivación económica de la ciudad que incluyen el Plan Distrital de Movilidad Segura, el cual le ha permitido a la administración establecer turnos de trabajo para cada sector.

La adopción de cada una de estas normas es esencial para evitar la expansión acelerada del Coronavirus COVID-19. Estos son los 11 puntos que, a este respecto, publicó la entidad esta mañana:

Por la salud de todas las personas y familias bogotanas, la Secretaría Distrital de Movilidad hace un llamado a la ciudadanía a la solidaridad, a cuidarnos entre todos y a cumplir siempre las indicaciones de las autoridades.

Las personas que no estén autorizadas para movilizarse deben permanecer en casa, respetando las restricciones de la cuarentena; es la mejor manera de protegerse del Covid-19. Hacer trampa para movilizarse es poner en riesgo la salud y exponerse a multas y procesos judiciales.

Personas inescrupulosas están engañando a los ciudadanos y a la comunidad empresarial de Bogotá vendiendo permisos de movilización en Bogotá.

La Secretaría Distrital de Movilidad no emite permisos, carnés o cartas para que los ciudadanos se movilicen por la ciudad.

El trámite de registro de los Planes de Movilidad Segura (PMS) ante la Secretaría Distrital de Movilidad es gratuito, no tiene costo y debe ser realizado directamente por los interesados, sin intermediarios.

Los PMS, establecidos por la Alcaldía de Bogotá, para las empresas de los sectores con excepciones de circulación, deben adoptar los protocolos de bioseguridad y ser registrados en: www.bogota.gov.co/reactivacion-economica

Las empresas exceptuadas deben cumplir con los turnos de trabajo por sector determinados por la Alcaldía de Bogotá y organizar la movilidad de sus trabajadores.

La forma como sus trabajadores se van a desplazar a los lugares de trabajo debe estar detallada en el registro del PMS, en el aplicativo https://bogota.viajaseguroencuarentena.com/form_institution.

Nadie está autorizado para realizar trámites en nombre de otros ni podrá cobrar por ello. Hacerlo es una práctica ilegal que engaña a los ciudadanos y a las empresas que de buena fe entregan su dinero por un trámite que no requiere de terceros.

Cuando el representante de una empresa registra su PMS, declara bajo gravedad de juramento que la información incluida es verdadera. Faltar a la verdad puede constituir delito y se pondrá en conocimiento de la autoridad judicial pertinente.

El Plan de Movilidad Segura y los protocolos de bioseguridad se adoptan para garantizar la seguridad y la salud de todos los bogotanos. Evitar el contagio es una responsabilidad de todos.