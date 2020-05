Centrales de riesgo: Proyecto de «borrón y cuenta nueva» a un paso de ser ley

Por mayoría absoluta fue aprobado el proyecto que modifica el habeas data financiero, más conocido como Borrón y cuenta nueva en Centrales de Riesgo, de autoría de los senadores David Barguil y Luis Fernando Velasco. La iniciativa pasa ahora a conciliación, luego debe ser revisada por la Corte Constitucional, ya que se trata de una reforma a la ley estatutaria de Habeas Data 1266 de 2008, y finalmente pasaría a sanción presidencial.

“Esta es una lucha de años a favor de millones de colombianos para que tengan una segunda oportunidad crediticia. Esta ley me hace sentir orgulloso de nuestro paso por el Senado. Uno de los beneficios esenciales que otorga la ley es una amnistía por una sola vez para que quien se ponga al día o ya lo hizo salga del reporte negativo. Quede cero kilómetros, con su calificación restablecida y pueda tener crédito formal en establecimientos de comercio y entidades financieras”, manifestó Barguil.

“Esta es una iniciativa justa con los colombianos, que beneficiará a millones de familias. Gracias por el apoyo de los representantes. La decisión de los compañeros en la Cámara es coherente con el mandato que nos han entregado millones de colombianos, quienes esperan las mejores decisiones por parte de sus líderes. A ellos mis agradecimientos, especialmente a los representantes César Lorduy y Harry González por su empeño para sacar adelante esta iniciativa”.

Puntos clave del proyecto:

– Amnistía por única vez para los colombianos que se pongan al día en los doce primeros meses de vigencia de la ley y para quienes lo hayan hecho con anterioridad. Esta fue una propuesta del senador Barguil para extender la amnistía de 6 meses (como estaba en el proyecto original) a un año y así dar tiempo para que las personas que atraviesan una difícil situación por la coyuntura del coronavirus puedan pagar sus deudas y salir de las Centrales de Riesgo.

– Dentro de esta amnistía se hace énfasis en los estudiantes que tengan créditos educativos con el Icetex. Quienes se pongan al día saldrán inmediatamente del reporte negativo.

– Si la persona tiene una deuda de bajo monto, es decir, menor al 15% del salario mínimo (menos de $131.670), recibirá dos comunicaciones antes de ser reportada negativamente. Así tendrá tiempo de pagar y evitar que la incluyan en las llamadas ‘listas negras’.

– El tiempo del reporte negativo en las Centrales de Riesgo será del doble del tiempo de la mora y hasta máximo cuatro años. Sigue como está en la ley de Habeas Data actualmente. El proyecto original planteaba que el reporte negativo fuera por el mismo tiempo de la mora y máximo dos años, pero esto no fue aprobado en el último debate en la Cámara.

– La calificación crediticia de un ciudadano deberá normalizarse de inmediato cuando se elimine el reporte negativo. Actualmente, si una persona está en mora su calificación disminuye y, aunque pague, esta calificación no sube.

– La consulta de información crediticia será gratuita para el titular siempre y en todos los canales, y no disminuirá la calificación.

– La información de la historia crediticia en bases de datos no podrá usarse para tomar decisiones como el otorgamiento de empleo, ni para otros fines diferentes al análisis de riesgo.

– Se protege a las víctimas de suplantación personal. Saldrán del reporte negativo las personas que comuniquen esta situación y aporten las pruebas a la entidad financiera o establecimiento de crédito.

– En el mercado crediticio seguirá existiendo suficiente información que permita tomar decisiones a los establecimientos de crédito.

– El historial crediticio de las personas naturales y jurídicas se mantiene, tanto para las personas con buenos hábitos de pago como para las personas con malos hábitos de pago.

– Artículo nuevo: Los pequeños productores, jóvenes rurales, mujeres rurales y víctimas del conflicto armado -definidas por Finagro- que paguen la obligación vencida de créditos agropecuarios saldrán inmediatamente del reporte negativo.