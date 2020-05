Esto es lo que debe hacer para acceder a los subsidios de vivienda del Gobierno

Loterias

Loterías y chances del 27 de mayo en Colombia:

Baloto 04 08 18 25 29 07

Revancha 21 26 30 31 37 03

Meta 0376 – Serie 014

Manizales 6819 – Serie 054

Valle 8109 – Serie 171

DORADO

Mañana 1639 – Tarde 0612

CULONA

Día 4729 – Noche 2590

ASTRO SOL

9554 – Signo Piscis

ASTRO LUNA

0792 – Signo Escorpión

PIJAO

8417

PAISITA

Día 9976 – Noche 6044

CHONTICO

Día 9172 – Noche 2657

CAFETERITO

Tarde 2640 – Noche 0419

SINUANO

Día 1336 – Noche 7032

CASH THREE:

Día 199 – Noche 137

PLAY FOUR:

Día 4387 – Noche 6667

WIN FOUR:

6587

EVENING:

2727

CARIBEÑA

Día 4343 – Noche 8597

MOTILON

Tarde 9761 – Noche 8846

FANTÁSTICA

Día 6422 – Noche 8726

ANTIOQUEÑITA

Día 2507 – Tarde 5912