Gobierno tramitará proyecto de ley de Reforma a Regalías para beneficiar a comunidades indígenas

–El viceministro del Interior, Carlos Alberto Baena, anunció este miércoles en la sesión virtual de la Comisión Segunda del Senado, la presentación de un proyecto de ley de reforma a las regalías que beneficiará a los territorios indígenas, consensuado con dichas comunidades.

Las precisiones las hizo el viceministro en un debate sobre las acciones gubernamentales para prevenir y atender los efectos del Covid-19 en los territorios de los nativos, principalmente en la Amazonía colombiana.

Precisamente, el senador Feliciano Valencia, del Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS, pidió al Ejecutivo construir políticas públicas con verdaderos montos presupuestales para saldar la deuda histórica que tiene el Estado con los pueblos indígenas

En la sesión virtual que duró cinco horas, el senador Valencia se mostró preocupado por la gestión del Gobierno ante la gravedad de los casos de contagio en el departamento del Amazonas, donde a la fecha han fallecido indígenas contagiados por el coronavirus.

Al inicio de la reunión, el legislador manifestó: “Es un derecho y un deber preservar la dignidad de los pueblos indígenas, pues a la fecha se han contagiado 572 personas y alrededor de 36 pueblos están afectados como los Uitotos, los Acima y los Yukunas. Ellos son algunos de los más vulnerables dado que se encuentran muy aislados, por ello nace la alta preocupación por nuestras comunidades indígenas”.

El senador Valencia dijo que a la fecha han fallecido 14 indígenas en municipios de categorías 5 y 6, territorios muy pobres, en los cuales no hay la suficiente capacidad científica para atender la pandemia.

El congresista hizo un llamado con urgencia al Gobierno nacional para que apoye a las comunidades indígenas ante la difícil situación que enfrentan como la escasez de agua, las constantes sequías y el cambio climático, “situaciones que sin duda ha generado el aumento de los riesgos epidemiológicos que preocupan a nuestras culturas en época de pandemia. Lo anterior, sin dejar de lado los problemas de violencia, desplazamiento, racismos y pobreza en los territorios”.

A su turno, el senador Antonio Sanguino Páez añadió: “Es importante respaldar a todas las comunidades indígenas de carácter binacional, además rechazar, sancionar y castigar todo hecho y acto de ofensa, como el ocurrido por parte de un interlocutor en Valledupar; hecho que causó indignación y por lo tanto le pedimos a los organismos de control que se castigue y se genera la sanción respectiva a quien cometió dichas ofensas”.

No obstante, el congresista de Alianza Verde agregó que las condiciones de pobreza extrema, el acueducto y alcantarillado, son aspectos que impiden cumplir con las normas y protocolos de bioseguridad en el Amazonas, a la vez que agregó que Brasil es el país que se ha vuelto el mayor foco de contagio, “por lo cual se hace inminente la intervención, atención y protección para el departamento del Amazonas”.

Al cierre de su intervención, el legislador hizo un llamado al Gobierno nacional, para que se logre atender presencialmente la grave tragedia del coronavirus en el Amazonas, principalmente, a las comunidades indígenas, ya que estas no cuentan con la infraestructura de salud, ni de alimentos.

Sin embargo, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina María Arbeláez, destacó que la institución ha seguido las instrucciones del presidente Iván Duque, y se han implementado los proyectos de pedagogía con los niños entre 5 y 6 años de edad, a quienes a la fecha se han entregado más de tres millones de canastas nutricionales.

“Ha sido importante brindar atención a niños, niñas, madres, y sobre todo poder contrarrestar la desnutrición entregando a la fecha de (6.803) unidades de Bienestarina, sin embargo, es nuestro deber seguir garantizando la atención a todas las madres comunitarias, así como a los agentes comunicativos”, dijo.

Por su parte, la viceministra de Educación, Liliana Alarcón, precisó: “Desde el sector educativo queremos avanzar con las comunidades indígenas, para así fortalecer sus actitudes académicas, pues al día de hoy continuamos trabajando en los temas de alimentación, horarios y desarrollo institucional”.

Según manifestó, esa cartera pretende seguir desarrollando un trabajo apoyado en la elaboración de guías, así como en los temas digitales. “Esto nos permite que muchos maestros puedan tener el material pertinente para trabajar sus ciclos educativos”. Recalcó que desde dicha dependencia están impulsando el trabajo con Señal Colombia, y medios de comunicación como la radio y la televisión para fortalecer los programas que brindan aprendizaje a las comunidades indígenas.

En el caso del Amazonas, el trabajo se hace por guías, talleres impresos de radio y televisión, concluyó la Viceministra en la Comisión Segunda.

Ante las intervenciones hechas por los miembros del gobierno nacional, en sesión virtual de la Comisión Segunda, Senador Feliciano Valencia, del movimiento político MAIS, expresó: “Es importante que haya una verdadera voluntad de diálogo en términos de concretar soluciones, concertación, participación y asignación de presupuestos para atender la emergencia que nos está causando el Covid 19.”

A su turno, el senador del Centro Democrático Ernesto Macías precisó: “Este Gobierno ha sido el que más se ha preocupado por las comunidades indígenas y el desarrollo de programas sociales para el fortalecimiento de estas comunidades”.

A lo que añadió que este Gobierno ha llegado a las comunidades más vulnerables, no obstante, hizo énfasis en el avance que han tenido los programas sociales como ingreso solidario y familias en acción, los cuales resultan ser una muestra de los logros alcanzados por el Ejecutivo en pro de los habitantes.

Al cierre, Macías resaltó el trabajo hecho por el senador Feliciano Valencia, lo mismo que la tarea que a diario están desempeñando los funcionarios del Gobierno.

Por su parte, la senadora Ana Paola Agudelo, del partido Mira, añadió: “Ha sido muy buena la forma como el presidente Duque ha manejado esta pandemia, hemos visto resultados positivos y debemos reconocerlos, además, es importante reconocer la labor que hace el Ministerio del Interior para coadyuvar a esta situación frente al Covid 19”.

La legisladora, en sesión virtual, agregó: “Comprendemos la difícil situación para acceder a ciertos beneficios, la corresponsabilidad entre el Gobierno y los mandatarios locales hará posible que lleguen los beneficios a las distintas familias indígenas”.

Al cierre de su intervención, destacó la manera en que se están llevando a cabo la entrega de estas ayudas, la congresista Agudelo celebró que éstas se estén haciendo por parte de las mismas autoridades indígenas e indicó que son grandes pasos para fortalecer a la comunidad, dinamizar la economía y poder llegar al 100% de la entrega de las ayudas.

En defensa por el departamento de Nariño, el congresista Berner Zambrano, partido de la U, anunció: “En Nariño ya tenemos 843 personas contagiadas, situación que nos conlleva a reflexionar, acerca de los cuidados y la atención que se necesita tener en esta pandemia con la ayuda del Gobierno nacional, por lo que es necesario llegar implementar mayor conectividad e internet en esta zona del país”.

No obstante, la legisladora Emma Claudia Castellanos, Cambio Radical, levantó su voz en defensa de los niños y las mujeres. “Ellos han sido muy vulnerables y esto no es digno, la sentencia de 2014, rechaza este tipo de situaciones. Los derechos humanos de las mujeres no podrán ser vulnerados en ningún caso”.

Castellanos dijo que denunciarán este tipo de abusos, no sólo en la mujer indígena, sino en todos los casos y con cualquier mujer, al tiempo que propuso que se eleve una solicitud a la Fiscalía y Defensoría del Pueblo para evitar la trata de personas.

El senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, sostuvo que se requieren políticas muy serias que realmente resuelvan los problemas de la población rural, a la vez que felicitó al Ministerio de las Tecnologías, la Comunicación y la Información por su ardua labor.

Para el congresista Antonio Sanguino es vital que el Presidente de la República pueda asumir su responsabilidad por haber levantado la cuarentena y enfatizó que los ventiladores están demorados y que no hay tapabocas ni jabón para desinfectarse.

Por el Centro Democrático, la congresista antioqueña, Paola Holguín precisó: “Aquí ha quedado claro el compromiso del Gobierno con las comunidades indígenas, sin embargo, también se deben tener en cuenta las dificultades, pues nadie estaba preparado para esta pandemia. Los recursos del Estados son finitos y deben manejarse con cuidado”.

“Todas las medidas que ha tomado el Gobierno han tenido una reducción en el impacto del contagio”, señaló Holguín, en sesión virtual.

Daniel Gómez, subdirector del Departamento de Planeación Nacional, DNP, destacó que los programas dirigidos a comunidades indígenas se aceleraron por la llegada del Covid-19 y resaltó que se han beneficiado a 22 mil hogares de esas comunidades por ingreso solidario y 138 mil beneficiados por compensación del IVA.

De esta manera finalizó la sesión virtual de la Comisión Segunda del Senado de la República. (Información Prensa Senado).