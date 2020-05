Bogotá seguirá en aislamiento obligatorio hasta el 15 de junio: Alcaldesa Claudia López

–La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, notificó que el aislamiento obligatorio en la capital de la República seguirá hasta el 15 de junio, con todas las restricciones de movilidad y las medidas de bioseguridad para la ciudadanía.

En una reunión informal virtual de la Comisión Primera del Senado de la República, la mandataria Distrital estableció que esta semana se evaluó la curva de la pandemia de Covid-19 y se adoptaron cinco medidas para Bogotá:

1- Mantener aislamiento parcial en la misma condición.

2- Hacer plan de testeo.

3- Seguir controlando Corabastos.

4- Afinar protocolos.

5- El 15 de junio se evaluará para ver qué sigue.

De otro lado, la alcaldesa Claudia López, en su cuenta en Twitter volvió a criticar las decisiones del presidente Iván Duque sobre la cuarentena.

«Confundir por evadir no ayuda. Abren centros comerciales, peluqerias, etc y dicen que «extienden aislamiento» Qué esperan? Que abran y no vayan clientes?», precisó.

Además señaló: «Seguir llamando cuarentena y aislamiento a cada vez mayor apertura y millones de personas en la calle confunde y no cuida».

En respuesta a Moisés Wasserman, quien en la misma red social afirmó que hasta dónde entendía «el objetivo del aislamiento era ganar tiempo mientras se aumentaba el número de ICIs», la alcaldesa trinó:

«Y aumentaron. Bogotá pasó de 967 UCIs a 1.250 de las cuales 668 están dedicadas solo a atender COVID-19.

@Bogota compró 130 ventiladores, Gobierno nacional 2.700 y privados 145 más. Pero por competencia internacional aún no han llegado. Tenemos que cuidarnos con UCIs que tenemos»

Precisamente en su intervención en la Comisión Primera del Senado, Claudia López denunció que el Gobierno no le entregará mil ventiladores, sino 425 en tres meses.

“El Ministerio de Salud me informó en una carta, que en junio me entregará 130 ventiladores. En julio 250 y después, (agosto), 45 ventiladores”, indicó.

Además expresó: “Hoy nos hacen críticas porque Corferias no está lleno. El éxito es que no está lleno, ya habríamos rebosado la capacidad hospitalaria. Toda la red pública y privada está operando. Corferias está recibiendo poco a poco para que no se rebose. De eso se trata. Corferias está pensado por modulo. El primer módulo es de 500 camas. Si necesitamos dos mil camas las ponemos en una semana. Esos es síntoma de éxito en la pandemia”.

De otro lado, durante la sesión virtual, la alcaldesa Claudia López, insistió en el Congreso para que se establezca un impuesto al patrimonio a bancos y a grandes contribuyentes.

“Podemos tener diferencia con el Gobierno, pero no paramos nunca de coordinar. Difiero en el apalancamiento económico. Desde el 27 de abril se puso a trabajar, nosotros hubiéramos preferido que se cobrara un impuesto al patrimonio. Hay que capturar recurso de los bancos y más contribuyentes para combatir el coronavirus”, precisó.

Claudia López aseguró que por Ingreso Solidario y Bogotá Solidaria en Casa, 474 mil familias recibieron ayudas. “La alcaldía no hacía trasferencia y no entregaba mercados juntos. Nos estamos preparando para reactivar el empleo, para tener por primera vez un ingreso mínimo garantizado para que los que están en pobreza no entren a pobreza externa”, destacó la invitada al Senado.