Camila presenta su nuevo sencillo musical «Luz»

Hoy en día es imposible hablar de balada en español sin mencionar a Camila. Durante quince años de impresionante carrera, el grupo ha marcado tendencia en el mundo de habla hispana. Por ello, y como parte de la nueva etapa de la agrupación, lanzan “Luz”, un emotivo tema que está cargado de energía y ánimo en tiempos convulsos.

Mario Domm, quien compuso por completo el tema y lo co-produjo junto a Ettore Grenci, compartió cómo fue el proceso de creación de este tema que ya se encuentra en todas las plataformas digitales, a partir de hoy.

“La vida y sus cambiantes decorados nos recuerdan cuan frágiles somos. ´Luz es un llamado a la reconexión y a la exploración personal, no tenía idea cuando escribí esta canción que sería tan representativa de este desconcertante presente, siempre he creído que la felicidad no es un concepto a conseguir… la felicidad es una decisión. Porque es un buen Momento… ¡¡Tengo luz!!”.

Este primer sencillo de Camila en 2020 viene acompañado por un video animado que surge como alternativa a lo ya acostumbrados videos del grupo. Sin embargo, el resultado no podía ser mejor.

“Ahora que lo veo terminado, me doy cuenta que una situación que inicialmente parecía desafortunada resultó transformarse en una bendición pues quedó un video bellísimo que representa muy bien el mensaje de la canción, llevando la música y la letra a un lugar mucho más poderoso y profundo. Me conmovió especialmente por la situación que vivimos actualmente en el mundo, pues hoy más que nunca necesitamos encontrar esa luz que nos llene de paz y de esperanza”, contó Pablo Hurtado.

“Luz” forma parte de la gran celebración que el grupo está teniendo por sus primeros quince años de formación. Y es que desde el 2005, Camila ha llegado con su música a los más diversos lugares. Su impacto no cesa: Ya sea en la radio con sus 15 sencillos #1, frente a millones de personas con sus grandes giras por Hispanoamérica, Asia y EE.UU (+500 shows en 21 países) o con sus más de 2 millones de álbumes vendidos y sus +5,500 millones de audio y video streams en plataformas digitales.

Hoy Camila es considerado el grupo con mayor impacto en la historia de la balada en español y no habría mejor manera de empezar la celebración que con “Luz”.

“Luz puede significar encontrar el amor de pareja, la llegada de un hijo, el reencuentro con un familiar, una vieja amistad, el encuentro con Dios o cualquier otra experiencia espiritual que te ilumine por dentro”, concluyó Pablo Hurtado.