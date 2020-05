Desde el congreso se oponen a que Gobierno transfiera responsabilidad del Covid-19 a alcaldes y gobernadores

Los mandatarios locales y regionales manifestaron en la Comisión Primera del Senado que sus rentas e ingreso disminuyeron en un 80% y se encuentran endeudados con el sistema financiero, porque no han podido pagar sus compromisos económicos y por eso solicitan con urgencia diferir en un año el pago de interés y capital de sus deudas.

Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo que el Gobierno no le entregará mil ventiladores, sino 425, en tres meses. Anunció que Bogotá seguirá en aislamiento obligatorio hasta el 15 de junio.

Al término de una reunión informal de los integrantes de la Comisión Primera del Senado con alcaldes y gobernadores del país se hizo un llamado del Legislativo al Ejecutivo para que no transfiera responsabilidad del Covid-19 a los alcaldes y gobernadores, desde el próximo primero de junio.

Todos los mandatarios locales coincidieron en manifestar que la crisis económica en los territorios es grande, porque cayó el pago de tributos esenciales como renta, cervezas, licores, cigarrillo, registro, vehículo, entre otros.

Los funcionarios además de pedir un salvavidas con dineros del Gobierno central solicitaron una medición con la banca para que se aplace hasta el año 2022, el pago de interés y capital de las deudas que tienen municipios y gobernaciones con el sistema financiero.

Los congresistas acordaron que se debe ampliar hasta el año 2022 el período que establece el artículo quinto del Decreto 678 de 2020 sobre los límites de gasto de funcionamiento de las entidades territoriales.

Interviene Alcaldesa de Bogotá

Durante la sesión virtual, intervino la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien insistió en el Congreso para que se establezca un impuesto al patrimonio a bancos y a grandes contribuyentes: “Podemos tener diferencia con el Gobierno, pero no paramos nunca de coordinar. Difiero en el apalancamiento económico. Desde el 27 de abril se puso a trabajar, nosotros hubiéramos preferido que se cobrara un impuesto al patrimonio. Hay que capturar recurso de los bancos y más contribuyentes para combatir el coronavirus”.

Claudia López aseguró que por Ingreso Solidario y Bogotá Solidaria en Casa, 474 mil familias recibieron ayudas. “La alcaldía no hacía trasferencia y no entregaba mercados juntos. Nos estamos preparando para reactivar el empleo, para tener por primera vez un ingreso mínimo garantizado para que los que están en pobreza no entren a pobreza externa”, destacó la invitada al Senado.

Confirmó en el Congreso que la capital del país tendrá aislamiento obligatorio hasta 15 de junio. “Esta semana evaluamos la curva y adoptamos cinco medidas para Bogotá:

1- Mantener aislamiento parcial en la misma condición.

2- Hacer plan de testeo.

3- Seguir controlando Corabastos.

4- Afinar protocolos.

5- El 15 de junio se evaluará para ver qué sigue.

También anunció en la Comisión Primera que el Gobierno no le entregará mil ventiladores, sino 425 en tres meses. “El Ministerio de Salud me informó en una carta, que en junio me entregará 130 ventiladores. En julio 250 y después, (agosto), 45 ventiladores”.

“Hoy nos hacen críticas porque Corferias no está lleno. El éxito es que no está lleno, ya habríamos rebosado la capacidad hospitalaria. Toda la red pública y privada está operando. Corferias está recibiendo poco a poco para que no se rebose. De eso se trata. Corferias está pensado por modulo. El primer módulo es de 500 camas. Si necesitamos dos mil camas las ponemos en una semana. Esos es síntoma de éxito en la pandemia”, se defendió Claudia López.

Habla Alcalde de Cali

En la sesión también participó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien propuso postergar el pago del Impuesto Predial y de Industria y Comercio para que la ciudadanía se alivie económicamente.

“Se requiere apoyo del Gobierno Nacional para que conceda a los entes territoriales créditos blandos y suplir necesidades de la administración local”, precisó.

Ospina aprovecho para exponer en el Congreso las dificultades que se registran por el Covid-19: Contagios por no autocuidado de la ciudadanía, sistemas de bioseguridad con más conciencia de la comunidad para poder salir, pero con responsabilidad y evitar infectarse para garantizar libre movilidad. Propuso una campaña pedagógica con mayor vigor a nivel nacional y así volver a la normalidad y reponer la economía de todos.

Eugenio Rangel Manrique, alcalde de Villa del Rosario (Norte de Santander), dijo que como consecuencia de la pandemia solo recaudará en el año por industria y comercio y renta $5 mil millones, cuando se tenía presupuestado recibir $15 mil millones. “La inversión este año va a ser nula. Bueno que ayuden con recursos para trabajar y salir adelante”, destacó Rangel.

También denunció la falta de medidas más contundentes en materia de migración dado el alto número de venezolanos en su ciudad y pidió que se impongan medidas de fondo. “La inseguridad es constante y se han incrementado robos, lesiones, narcotráfico y homicidios”, indicó.

El alcalde Florencia, Caquetá, Luis Antonio Ruíz, manifestó su preocupación por las dificultades económicas para el pago de obligaciones por no ingreso de recursos por impuestos y propuso al Ministerio de Hacienda que intervenga ante los bancos para que otorguen dos años de período de gracia y congelen los intereses.

Aseguró el mandatario que la alcaldía de Florencia, Caquetá, tiene créditos por $25 mil millones y hay dificultades para pagar intereses y capital de esos préstamos.

Propuso al Gobierno incrementar del 3% al 20% los recursos que están ahorrado para los pensionados en el Fonpet

Por su lado, el gobernador de Córdoba, Óscar Cuello, en exposición en Comisión Primera reiteró su preocupación por la considerable baja de ingresos por impuestos que ha producido iliquidez en su administración y dificultades para el pago de compromisos y solicitó la congelación de créditos en los bancos, especialmente.

“Se bajaron los ingresos en mayo un 86%. Tenemos una reducción notable del 86%. Cayeron nuestros tributos en cervezas, licores, cigarrillo, registro, vehículo y el pago de estampillas. Eso ha puesto en dificultad nuestro funcionamiento y ha afectado la inversión en nuestra región”, destacó el gobernador Cuello.

Mientras tanto, un balance complejo en el aspecto económico y de salud, reportó el alcalde del municipio de Mosquera y presidente de la Federación Colombiana de Municipios, Gian Carlo Gerometta.

Solicitó al Gobierno Nacional que ayude ante los bancos por la caída en los recaudos impuestos. “42% de impuesto predial, solo el 10% de industria y comercio y menos el 60% de sobretasa a la gasolina. Situación económica muy difícil por recaudos”, destacó el invitado.

La alcaldesa de Tumaco, María Angulo, reclamó apoyo al Gobierno para estabilizar las finanzas con créditos blandos o congelados.

“Tenemos un déficit de $4 mil millones de las regalías. La administración pasada gasto $9 mil millones. Se han invertido mil millones para dos hospitales y todos los dineros se fueron para ese sector. No alcanzan los recursos para el programa de alimentación de los niños. Seguiremos en cuarentena hasta julio hasta no tener fortalecido el sistema de salud”, dijo la funcionaria.

Responde el Gobierno

El director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, dijo que las reformas constitucionales que se deben hacer después de la pandemia tendrán que pasar por la Comisión Primera del Senado.

“Debe haber reorientación en inversión pública y salud. Como sociedad tenemos que ponernos de acuerdo, la alcaldesa Claudia López propuso imponer un impuesto al patrimonio y el Gobierno debe priorizar, porque no podemos parar el metro de Bogotá. Estamos hablando de billones de pesos, que pueden caer de un momento a otro. El debate es valioso, porque un asunto como este de las finanzas territoriales no solamente se debe debatir en las comisiones económicas, sino en el seno de la Comisión Primera, porque muchos de los temas después de la pandemia, que hay que ajustar son de rango constitucional”, señaló.

El alto funcionario dijo que en este momento sería una decisión irresponsable que se autorizaran nuevos retiros de los excedentes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet). “Eso pone en riesgo las pensiones de los empleados territoriales. Eso nos puede llevar a que en dos o tres años no tengan recursos para pagar las pensiones de los empleados territoriales”, destacó.

En su intervención, Luis Fernando Villota, subdirector de Fortalecimiento Institucional Territorial de Apoyo Fiscal de Ministerio de Hacienda le explicó a los alcaldes y gobernadores que pueden diferir el pago del impuesto predial hasta junio 2021. Indicó el funcionario que, también pueden dar alivio a contribuyentes que paguen antes del 31 diciembre de 2020.

“Pueden diferir pago de esta vigencia alcaldes y gobernador. Predial pueden diferirlo y puede ser hasta junio 2021. Si lo hacen hasta el 31 junio, el descuento será del 20%, si lo hacen antes del 31 diciembre, el descuento será del 10% y si se paga el próximo año no tendrán descuentos”, precisó.

“En el Decreto 678 se permite que las entidades territoriales incumplan los indicadores de la Ley. Es un levantamiento temporal de los efectos negativos que se puedan dar durante la vigencia 2020 y 2121, si se incumplen con los indicadores”, dijo Villota.

Hablan los senadores

El senador Iván Name, organizador del encuentro con los mandatarios territoriales, dijo que el único que faltó fue el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y que la gran conclusión es ampliar la vigencia del Decreto 678, en el artículo quinto, para que la aplicación del mismo vaya hasta el 2022.

Artículo 5. Límites de gasto de funcionamiento de las entidades territoriales. Durante las vigencias fiscales 2020 y 2021. Las entidades territoriales que como consecuencia de la crisis generada por los efectos de la pandemia del Covid-19 presenten una reducción de sus ingresos corrientes de libre destinación, y producto de ello superen los límites de gasto de funcionamiento definidos en la Ley 617 de 2000, no serán objeto de las medidas establecidas por el incumplimiento a los límites de gasto, definidas en esta ley y en la ley 819 de 2003

Artículo 6. Facultad para diferir el pago de obligaciones tributarias. Facúltese a los gobernadores y alcaldes para que, durante el término de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Gobierno Nacional, mediante Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, difieran hasta en doce (12) cuotas mensuales, y sin intereses, el pago de los tributos de propiedad de sus entidades territoriales, teniendo como última cuota la correspondiente al mes de junio de 2021.

El senador Roy Barreras dijo que alcaldes han dicho que no tienen recursos y que estos han sido centralizados por el gobierno nacional. “Es una necesidad descentralizarlos^, porque estallará esta crisis en manos de los entes regionales. La cuarentena inicial fue buena y oportuna, pero el mundo no se puede cerrar eternamente. Ahora lo que hay que hacer es aislar a quienes estén enfermos y abrir sectores para reactivar la economía”.