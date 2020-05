Aislamiento obligatorio que comienza el lunes será regional y con gradualidad responsable: Duque

El Presidente Iván Duque Márquez afirmó este viernes que el Aislamiento Preventivo Obligatorio, que regirá a partir del 1° de junio, tendrá un énfasis regional, con gradualidad responsable, y señaló que el Gobierno Nacional dará las pautas a las autoridades en los territorios para seguir enfrentando la pandemia del covid-19.

Al explicar por qué el Aislamiento Preventivo Obligatorio tendrá un enfoque regional, el Mandatario señaló que el “79% de los casos (de covid-19) que tenemos en nuestro país se encuentra concentrado en 10 municipios. El 66% de las muertes en nuestro país se encuentra concentrado en cinco municipios, y eso nos permite ver que hay comportamientos distintos, disímiles” en las regiones.

En tal sentido, indicó que por estos comportamientos en las regiones “tenemos que avanzar con gradualidad, una gradualidad responsable, donde algunos lugares que tengan situaciones más complejas que otras, seguramente darán los pasos con un poco más de lentitud”.

A renglón seguido, el Jefe de Estado dijo que “en otros lugares donde hay avances, donde los indicadores son quizás muchísimo más positivos, se podrán dar pasos un poco más acelerados”, y resaltó que, “como Gobierno Nacional, lo que hacemos es dar una pauta para que los gobernantes locales vayan llevando esa gradualidad, como lo venimos haciendo desde hace varias semanas”.

El Presidente Duque hizo las afirmaciones en el especial de televisión ‘Prevención y Acción’, que dirige desde la Casa de Nariño, donde manifestó que en el aislamiento de junio “tenemos que ser muy rigurosos”

“El mensaje es: todo aquel que no esté amparado bajo las excepciones, debe estar en casa. Ese es el mensaje, y es un mensaje donde damos un espacio de gradualidad y de continuidad”, enfatizó.

En este contexto, el Mandatario puso de presente que “esa gradualidad tiene en cuenta particularidades de las regiones, ciudades que están en casos críticos; hemos endurecido medidas acompañando, con el Ministerio de Salud, a esas autoridades. A ciudades que tienen avances pero que, de pronto, por las circunstancias que enfrentan, deben tener un poco más de gradualidad, las estamos acompañando también en esa medida”.

En el programa de televisión, en el que estuvo acompañado por expertos epidemiólogos, el Jefe de Estado recalcó que las medidas que se han tomado en el país “no son caprichosas, no son medidas pensando con intereses políticos, no son medidas pensando en oportunismo; son medidas pensando en Colombia, donde todos somos parte de un equipo y aquí no hay triunfos individuales; lo que hagamos bien es un triunfo de todos”.

Así mismo, aseveró que estas medidas han sido también tomadas para proteger el empleo, la salud y la vida.

“Todos nosotros debemos ser conscientes de que para mitigar efectos negativos en la economía y en el empleo, sobre todo en el empleo, hay que ver cómo vamos ganando esa vida todos los días” frente el virus, aseveró el Jefe de Estado.

Finalmente, el Presidente Duque sostuvo que contra esta pandemia “no hay una fórmula perfecta, no hay una fórmula mágica, no hay una especie de tablero de control donde sepamos que todo nos conduce al éxito, pero creo que nuestro país ha ido avanzando, como digo, con optimismo mas no con triunfalismo”.