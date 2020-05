La única cura hasta el momento para el covid-19 es el autocuidado: Gina Tambini

Así lo dijo la representante de la OPS/OMS en Colombia, reforzando el mensaje de acatamiento de medidas por parte de la ciudadanía.

Gina Tambini, representante de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud OPS/OMS para Colombia, recordó que ya se cumplieron cinco meses desde el primer caso detectado de coronavirus en China y que la única cura que existe hasta el momento es el autocuidado.

«El mundo todavía se encuentra en una enorme ola de casos del covid-19 y por tal razón debemos mantener las medidas de distanciamiento físico ante este nuevo virus. No tenemos anticuerpos para poder defendernos y todos somos susceptibles de esta infección, en especial los adultos mayores de 70 años que generalmente tienen enfermedades crónicas y enfermedades de base», dijo Tambini en el programa Prevención y Acción con el presidente de la República, Iván Duque Márquez.

La doctora Tambini resaltó la importancia del distanciamiento con otras personas por el desconocimiento de quién puede estar contagiado o no del virus ya que esta enfermedad es asintomática en muchas oportunidades. «A simple vista no sabemos quién puede contagiarnos porque no todas las personas enfermas tienen síntomas, por ende es importante el distanciamiento junto con todas las medidas de prevención», sostuvo.

Frente a las acciones que el Gobierno Nacional ha tomado para enfrentar la pandemia, la experta dijo que «Colombia ha hecho un gran esfuerzo y a través de la medición de casos ha logrado reducir los contagios a menos de la mitad con las medidas de prevención obligatorias».

Para terminar su intervención, Tambini recordó que evitar contagiarse del coronavirus es un compromiso de todos, que además requiere paciencia y determinación de cada uno de los colombianos.