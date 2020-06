A través de video llamadas las madres están en contacto con bebés hospitalizados en Kennedy

A través de la estrategia “Cerca de ti” las madres pueden visitar a sus bebés mediante una videollamada que se realizada desde una tableta, en una cabina adaptada en el hospital, con el objetivo de evitar el contagio por COVID-19.

– Desde que empezó la campaña a mediados de mayo, se han realizado más 260 videollamadas, beneficiando a 143 familias que tienen sus hijos en las Unidades de Cuidados Intensivos.

Bogotá D.C., junio 01 de 2020. Las oraciones que realiza todos los Deisy Silva son para que su hija recién nacida se mejore y pueda ser dada de alta. Debido a algunas complicaciones al momento de su nacimiento, la bebé tuvo que ser hospitalizada y desde ese instante la intenta visitar diariamente en el Servicio Neonatal de la Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy de la Subred Sur Occidente. Pero, la pandemia del COVID-19 y las restricciones a las visitas presenciales han sido algunos de los obstáculos que ha tenido que vivir.

Para ayudar a aliviar esta carga emocional se implementó la estrategia de visita virtual denominada “Cerca de ti”, que consiste en una videollamada que se realiza desde una tableta, en una cabina adaptada por la Subred, con el objetivo de que la madre pueda ver a su bebé evitando desplazamientos dentro de la unidad y así previniendo posibles contagios.

Según Mirella Peña jefe de la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, “esta estrategia ayuda a mantener el vínculo afectivo de los padres hacia sus bebés”.

Por su parte, Deisy es una de las madres en utilizar esta nueva estrategia y asegura sentirse conmovida con el programa. “Ayer vi a mi hija, me puse triste, soy madre primeriza y me puse a llorar, pero me pareció muy buena la iniciativa porque pude ver a mi bebe virtualmente, ya que no se puede entrar”, comentó.

Desde el inicio de la estrategia el 14 de mayo, la Subred Sur Occidente ha realizado 260 video llamadas, en promedio 25 diarias, beneficiando a 143 familias que tiene sus hijos en las Unidades de Cuidados Intensivos.

Cabe mencionar, que para que estos encuentros sean posibles se conformó un equipo interdisciplinario entre trabajadores sociales, psicólogos y colaboradores de la oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano que permanecen en el Servicio Neonatal de la USS Occidente de Kennedy, prestos a efectuar las videollamadas, llenando de alegría a estas familias.