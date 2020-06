SuperFinanciera da parte positivo sobre cumplimiento en bancos de protocolos de bioseguridad del Gobierno

Las entidades financieras del país están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad diseñados por el Gobierno Nacional para enfrentar la pandemia del coronavirus.

Así lo indicó a Radio Digital de la Presidencia de la República Miguel Ángel Villalobos, Delegado para Riesgo Operacional y Ciberseguridad, de la Superintendencia Financiera de Colombia, quien afirmó que la entidad está en actitud vigilante para hacer cumplir las normas que preserven vidas en medio de la emergencia nacional por el covid-19.

“Los supervisores están en contacto permanente con las entidades bancarias para verificar el cumplimiento de los protocolos y con especial énfasis en el distanciamiento, uso de tapabocas y la formulación de las recomendaciones que se les tienen que brindar a los usuarios financieros”, dijo.

Villalobos aseguró que cualquier ciudadano puede informar a la misma entidad bancaria y a la superintendencia si no se cumplen los protocolos, a través de las líneas telefónicas, sitio web y los canales digitales como redes sociales de la entidad. “En este tiempo de emergencia tan solo hemos recibido dos solicitudes al respecto”, declaró.

Villalobos confirmó el incremento en el uso de canales digitales, el cual se disparó entre enero y mayo, todo por la emergencia, así como la disminución de la presencialidad en las oficinas bancarias, en un 40% menos de transacciones, entre enero y mayo de este año.

“El 28 de mayo se registraron 8 millones y medio de operaciones monetarias, como pagos y transferencias de dinero, siendo banca móvil (22%) e internet (20%) los canales de mayor uso”, declaró el funcionario.

Recordó que el incremento del canal llamado banca móvil fue del 72% y el de internet se ubicó en 60%, con respecto al mismo período (enero-mayo) de 2019.

Agregó que los otros canales, como cajeros electrónicos, datáfonos y audiorespuesta descendieron significativamente en el mismo período.

La bancarización también ha avanzado. Hoy en día son menos de 80 mil los adultos mayores que no están registrados con este servicio. “Y faltan, porque no se han podido localizar o no se han acercado a recibir las tarjetas. La idea es recibir los subsidios en una cuenta de ahorros que no tiene costo”, precisó.

De acuerdo con los protocolos diseñados por el Gobierno Nacional, el 85% de las sucursales bancarias debe estar en funcionamiento, número que debe aumentar en fechas de alta transaccionalidad, como las quincenas y las fechas de pago de los subsidios otorgados. Los horarios de atención deben extenderse por 6 horas de lunes a viernes y 4 horas en el fin de semana.

La prioridad en la atención deben tenerla los mayores de 60 años y personas con capacidades especiales, integrantes de los cuerpos de salud y de las Fuerzas Militares y de Policía. Los call centers deben responder como mínimo el 92% de las llamadas entrantes y se debe aumentar las campañas para uso de canales digitales.

Las entidades financieras tienen la obligación de recordar a su personal y clientes, en todo momento y lugar, las medidas de bioseguridad cuando asistan a las oficinas, como el uso del tapabocas, distanciamiento físico de dos metros, higiene permanente de manos, entre otras.

Ojo con el fraude digital

Villalobos recalcó que en este momento proliferan las campañas y llamadas telefónicas para cometer fraudes digitales.

“Ninguna entidad financiera, ni las empresas con las que ellas trabajan -como las franquicias de las tarjetas de crédito- van a llamar a los ciudadanos a pedir información que ellas mismas tienen, como el número de cédula, número de cuenta y códigos de radicación, entre otros”, afirmó.

Hizo un llamado a los ciudadanos a no atender este tipo de llamadas, y recomendó, si tienen inquietudes, contactar directamente a sus bancos, a través de los sitios web oficiales o llamar a los call centers.