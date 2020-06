Barranquilla, Leticia y Tumaco tendrán nuevas medidas para controlar el coronavirus

Loterias

Loterías y chances del 1 de junio en Colombia:

Cundinamarca 1491 -Serie 005

Tolima 8016 – Serie 049

DORADO

Mañana 0593 – Tarde 1655

CULONA

Día 5139 – Noche 4060

ASTRO SOL

3700 – Signo Géminis

ASTRO LUNA

5885 – Signo Leo

PIJAO

3336

PAISITA

Día 3133 – Noche 2421

CHONTICO

Día 8403 – Noche 2446

CAFETERITO

Tarde 5020 – Noche 7782

SINUANO

Día 6849 – Noche 9595

CASH THREE:

Día 088 – Noche 026

PLAY FOUR:

Día 5075 – Noche 2381

WIN FOUR:

6552

EVENING:

8958

SAMAN

Día 6601

CARIBEÑA

Día 1935 – Noche 2656

MOTILON

Tarde 4161 – Noche 0309

FANTÁSTICA

Día 8413 – Noche 2844

ANTIOQUEÑITA

Día 4480 – Tarde 8690