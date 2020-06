Loterias

Loterías y chances del 2 de junio en Colombia:

Cruz Roja 7090 – Serie 201

Huila 6354 – Serie 070

DORADO

Mañana 2965 – Tarde 4249

CULONA

Día 1688 – Noche 3225

ASTRO SOL

0036 – Signo Cáncer

ASTRO LUNA

3799 – Signo Leo

PIJAO

0901

PAISITA

Día 7696 – Noche 1233

CHONTICO

Día 0833 – Noche 4068

CAFETERITO

Tarde 0359 – Noche 9630

SINUANO

Día 4733 – Noche 2191

CASH THREE:

Día 819 – Noche 910

PLAY FOUR:

Día 7280 – Noche 7804

WIN FOUR:

2832

EVENING:

5629

SAMAN

Día 9003

CARIBEÑA

Día 7166 – Noche 9190

MOTILON

Tarde 8737 – Noche 8616

FANTÁSTICA

Día 7332 – Noche 2062

ANTIOQUEÑITA

Día 0497 – Tarde 5577