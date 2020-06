Fecode y la CUT convocan plantones el 4 y 11 de junio en medio de la pandemia de Covid-19

–La Federación Colombiana de Educadores, Fecode, y la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, obrera anunciaron la realización de «plantones» y mítines los días, 4 y 11 de junio, en medio de la pandemia por el Covid-19, para protestar contra el incumplimiento del Gobierno Nacional «a los acuerdos pactados y las conquistas ganadas», exigir el pago pleno de la prima y rechazar la reforma laboral y pensional.

Los mítines se realizarán frente al Ministerio de Educación Nacional y la Fiduprevisora en Bogotá, lo mismo que en las Gobernaciones, Alcaldías, Secretarías de Educación.

Fecode plantea las siguientes motivaciones:

– Persiste la postura del Gobierno Nacional de no dialogar con FECODE, menos de retomar el proceso de negociación, incumpliendo con los acuerdos pactados y las conquistas ganadas; a pesar de la solicitud formal radicada para discutir institucionalmente temas álgidos y complejos en y después de la pandemia.

– Arrecian las orientaciones del -MEN- desconociendo la autonomía escolar, la libertad de cátedra y las decisiones de los gobiernos escolares, impone orientaciones y normas que tensionan y desarmonizan los ambientes escolares.

– Es creciente el estado de desatención, inoportunidad, perversidad y la manera indignante con que se atiende la salud del magisterio y sus grupos familiares, con la complicidad y silencio del Ministerio de Educación la irresponsabilidad de la Fiduciaria y la negación de los derechos por parte de los operadores.

– Varias Entidades Territoriales No recepcionan la documentación, la Fiduprevisora dilata, no reconoce, no paga en los términos de ley las prestaciones económicas y sociales de los educadores.

– Exigimos la renuncia de los doctores Jaime Abril Vicepresidente del –FOMAG-, y José Fernando Arias Gerente de Servicios de Salud de la Fiduprevisora.

– No cesa el señalamiento, la estigmatización a los educadores y a –FECODE-, continúan las amenazas, represión y asesinatos a defensores de derechos humanos y líderes sociales y populares.

– No se apropian los recursos económicos para garantizar la subsistencia de la población, la permanencia en los empleos y la salvación de las micro, pequeñas y medianas empresas, agravado con la negativa al giro de los recursos necesarios para la salud a los hospitales.

En el comunicado establece que los mítines y plantones se realizarán previa inscripción de cada manifestante. Además solo se permitirá un máximo de 40 participantes con su sindicato filial, el cual deberá suministrar elementos de bioseguridad, tapabocas, mascarilla o careta, saludar con el codo, no tocarse la cara durante la actividad, mantener distancia rigurosa de 2 (dos) metros entre cada persona.

Fecode demanda también cuidado individual y colectivo, ser disciplinados y cumplidos, llevar gel antibacterial, hacer hidratación continua, conformar una comisión de control, disciplina, bioseguridad y salud, que dispense alcohol con spray y ayuden a controlar las marchas.

A su turno, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, promueve los plantones para hacer las siguientes exigencias:

-Recursos para la salud, renta básica para la comida, alimentación y subsistencia de los colombianos.

-Respeto a la estabilidad, a los puestos de trabajo, derechos de los trabajadores, acuerdos convencionales.

-Pago pleno y cumplido de la prima semestral.

-Rechazo a la reforma laboral y pensional.