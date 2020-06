‘La indisciplina de unos pocos en la pandemia afecta el trabajo de muchos’: epidemiólogo Carlos Álvarez

El trabajo del personal de salud, científico, de autoridades y de los ciudadanos para enfrentar el covid 19 se ve afectado por la indisciplina de unos pocos.



Así lo indicó, a Radio Digital de la Presidencia de la República, Carlos Álvarez, médico epidemiólogo e infectólogo colombiano, quien encabeza el equipo científico del Gobierno Nacional para enfrentar la pandemia.

“De nada nos sirve entender cómo se transmite el virus y qué debemos hacer, si no cambiamos el comportamiento. Si en mi diario vivir no aplico las medidas, no sirve de nada este sacrificio ni esfuerzo, y no solo me afecto yo, sino a toda la sociedad”, resaltó.

El doctor Álvarez ratificó que las medidas que se diseñan y adopta el Gobierno Nacional, y ejecutan los gobiernos locales y departamentales, se toman luego de un análisis pormenorizado y diario, que se hace a partir de los indicadores de contagio, evolución y velocidad en la propagación del virus en el país. Nada se hace al azar, sostuvo.

“Estamos pasando a la etapa de la pandemia del ‘Convid’, o convivir con el covid, ya que el virus no va a desaparecer ni hay vacuna lista contra esta enfermedad. El 80% de la enfermedad en el país se concentra en 10 puntos del país y la dinámica de la infección no es igual. Por ejemplo, en la localidad de Kennedy, en Bogotá, y en Cartagena se han endurecido las medidas. Esto no es ciencia ficción”, agregó.

Señaló que mantener la propagación del virus a raya depende de cada persona y del autocuidado, que significa lavarse bien las manos con agua y jabón y con gel, entre 20 y 40 segundos; el distanciamiento físico y utilizar siempre el tapabocas. También, la desinfección de las áreas de las casas y del trabajo.

Recalcó que el confinamiento, que ha probado ser una medida efectiva, no se puede mantener todo el tiempo. Por eso, dijo, el país debe seguir la línea de prepararse para seguir conociendo la enfermedad; capacitar al personal de la salud, y mantener el trabajo y el consenso de 50 sociedades clínicas y médicas colombianas, que buscan mejorar y aplicar los protocolos para cada especialidad y la capacidad de hacer el diagnóstico adecuado, en camas hospitalarias y en unidades de cuidado intensivo.

En cuanto a la vacuna, confirmó que hay tres escenarios: optimista, moderado y pesimista, y los tiempos de elaboración y producción en masa de la misma dependerán del avance de los científicos en concretar este medicamento.

Reveló que hay un experimento de un laboratorio de la India, en asocio con la Universidad de Oxford, que está haciendo las pruebas y, al mismo tiempo, fabricar la vacuna.

“Es desafiante, porque si la vacuna funciona, en septiembre se tendría lista. Si no funciona –y ojalá que no sea así–, toda esa producción no tendrá utilidad”, puntualizó.

