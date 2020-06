Laboratorio de la Universidad Nacional procesa pruebas de Covid-19 de Tumaco

–Atendiendo el llamado de la Vicepresidencia de la República y del Instituto Nacional de Salud, el Laboratorio Genómico One Health de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), Sede Medellín, procesó las primeras 205 pruebas de detección del nuevo coronavirus en pacientes de este municipio de Nariño, y seguirá analizando todas las que sean enviadas.

Según el más reciente reporte del Ministerio de Salud, Tumaco es uno de los municipios más afectados por el nuevo coronavirus en Colombia, al registrar 696 contagiados, 28 personas fallecidas y más de 1.000 pruebas de COVID-19 pendientes de lectura.

Ante la demora de 20 a 30 días en los análisis de las pruebas, las autoridades de Tumaco pidieron ayuda al Gobierno nacional, el cual, a través de la Vicepresidencia de la República, hizo el llamado a la UNAL.

De inmediato, la Rectoría y la Vicerrectoría de la Sede Medellín accedieron a brindar su ayuda en esta emergencia y solicitaron apoyo a la Gobernación de Antioquia. Las pruebas llegaron ayer domingo a Medellín y fueron entregadas al Laboratorio Departamental de Salud Pública, donde se oficializó la remisión de 205 muestras.

Una vez registradas en el Laboratorio Departamental, las pruebas se empezaron a procesar en el Laboratorio Genómico One Health ayer en la tarde, con la expectativa de terminar el proceso este lunes en la tarde.

El profesor Juan Pablo Hernández, coordinador del Laboratorio Genómico, enfatiza en que “es importante reconocer este esfuerzo como una ayuda combinada, no somos solo nosotros quienes atendemos de manera inmediata el llamado de la Vicepresidencia, sino también el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, con su disposición de personal, el Laboratorio Departamental y la Secretaría de Salud, además del apoyo de Interconexión Eléctrica ISA, que donó las pruebas de PCR y de extracción, para que no tengan costo”.

“Este gesto de solidaridad no concluye hoy”, afirma el profesor Hernández: “recibimos 205 muestras de Tumaco, pero los vamos a seguir apoyando incondicionalmente. Si tienen 1.000 o 2.000, las hacemos”.

Hasta hoy el Laboratorio Genómico One Health ha procesado 1.200 muestras de COVID-19 remitidas por el sistema de salud. El profesor Hernández destacó que “la Universidad tiene la filosofía de no cobrar y de no pedir nada a cambio por estas pruebas, y así lo hemos hecho”.

El procesamiento de las pruebas de Tumaco no afecta la capacidad para realizar las de Medellín y el resto de Antioquia, explica el académico: “por eso era tan importante articularnos con la Gobernación y la Secretaría de Salud, porque formamos parte de la red de Antioquia y tenemos una capacidad instalada para hacer 4.200 pruebas al día”.

“Por ello, el Laboratorio Genómico One Health podría incluso brindar apoyo a otras zonas del país, municipios o departamentos que tienen dificultades para hacer pruebas de COVID-19, como la Orinoquia, Amazonas, Chocó y Leticia”, informa el docente.

“La idea central de la donación de ISA es reforzar mucho las regiones. Ya empezamos con Tumaco, pero también tenemos en los planes otras zonas; hemos conversado con autoridades del Chocó, les dijimos que les podemos ayudar. Y en Leticia tenemos la Sede Amazonia de nuestra Universidad, estamos más que dispuestos a dar una mano tanto en la Amazonia como en la Orinoquia. Solo esperamos que se den los llamados, pero insistimos en que estamos aquí precisamente para brindar un apoyo en el control de la pandemia en todo el país”, reiteró el investigador.

El profesor Hernández también anunció que, como parte de la donación de ISA, esta empresa le entregará al Laboratorio Genómico One Health un robot en comodato, que permitirá triplicar la capacidad instalada para hacer pruebas de COVID-19: “eso lo lograremos de aquí a la semana entrante, esperamos entonces procesar entre 300 y 400 muestras al día”, señaló. (Información y Foto Agencia de Noticias U.N).