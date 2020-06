Sigue incontenible oleada de disturbios en EE.UU; Trump anuncia despliegue masivo del Ejército

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazco con un despliegue masivo de militares y policías para detener los disturbios en la capital del país, Washington, lo mismo que en Nueva York y otras ciudades estadounidenses, promovidos por la muerte de George Floyd, el afroamericano que falleció a manos de la Policía cuando fue detenido el pasado 25 de mayo.



«Soy su presidente de la ley y el orden», enfatizó Trump. «En estos momentos, estoy enviando a miles y miles de soldados fuertemente armados, efectivos militares y agentes del orden público para detener los disturbios, los saqueos, el vandalismo, los asaltos y la destrucción sin sentido de la propiedad».

El mandatario subrayó que está tomando «medidas rápidas y decisivas» para proteger la capital de los disturbios y recomendó a los gobernadores «desplegar a la Guardia Nacional para tomar las calles».

«Alcaldes y gobernadores deben establecer la presencia abrumadora de las fuerzas del orden hasta que la violencia sea sofocada», ha reiterado en ese contexto, añadiendo que «si una ciudad o estado se niega a tomar las acciones que son necesarias para defender la vida y la propiedad de sus residentes, entonces desplegaré a los militares de EE.UU. y resolveré rápidamente el problema por ellos», enfatizó el presidente.

En decenas de ciudades del país, manifestantes han salido a la calle a rechazar la muerte de un afroestadounidense en Minneapolis después de ser arrestado por la policía. George Floyd murió poco después de que el oficial Derek Chauvin, quien ha sido imputado por homicidio, lo pusiera contra el suelo y presionara su rodilla contra su cuello.

En su discurso en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, Trump se describió como un «aliado de todos los manifestantes pacíficos».

Mientras Trump hablaba, se escuchaban explosiones de gas lacrimógeno y balas de goma cuando la policía a caballo y a pie sorpresivamente reprimió a un grupo de manifestantes pacíficos alejándolos de Lafayette Square, un parque frente a la Casa Blanca, para cumplir el toque de queda que inició a las 7:00 de la noche, en la capital del país.

Mientras tanto, en Nueva York, grandes multitudes salieron a protestar en la noche de este 1 de junio, a pesar de un toque de queda, y muchas personas protagonizaron fuertes saqueos.

En las redes sociales se difundieron imágenes que muestran cómo centenares de personas rompieron las vitrinas de numerosas tiendas en varios distritos de la urbe, en su mayoría en Manhattan, para luego saquearlas. Asimismo quedaron grabados los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y participantes de las protestas.

West 34th street is out of control after FootLocker was looted with ten under dozens of looters swarmed 34th street and took to a Sprint store 50 feet from the Foot Locker where detectives were still processing the scene.

Via @joemarino_pic.twitter.com/KkPMQk1ok1

— NYC Scanner (@NYScanner) June 2, 2020