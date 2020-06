Aplazada votación sobre proyecto que crea la Región Bogotá

La intensidad de la sesión obligó al ponente y a los autores invitar a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y al gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, para apoyar la defensa del proyecto de ley que unirá a la Capital de la República con todos los municipios del departamento.

Luego de 5 horas de intervenciones de los congresistas refiriéndose al contenido del proyecto de ley de acto legislativo para modificar el artículo 325 de la Constitución Política para crear la corporación Región Bogotá, fue aplazada la decisión ante la controversia que se registró por aparentes inconsistencias en la iniciativa.

Es así como el ponente del proyecto, senador Germán Varón (Cambio Radical) al concluir la exposición, surgieron varias dudas que originaron controversias entre los legisladores que estaban a favor y en contra y otros que manifestaron que el texto es laxo y confunde.

El proyecto que viene de cuatro debates en la Cámara de Representantes pretende modificar el artículo 325 de la Carta Política para permitir la creación de la Región Bogotá, cuyo objeto es conformar asociación territorial entre los municipios del departamento de Cundinamarca y la Capital de la República, con el fin de unir esfuerzos para proyectar un desarrollo integral de la zona centro del país.

Sin embargo, algunos senadores coincidieron en señalar que es atractiva la propuesta, pero sin embargo es necesario un análisis de trasfondo y lo que implicaría para la administración y toma de decisiones, además que podría estar duplicando gestiones o contradiciéndolas con lo dispuesto por la Constitución, donde ya se tiene la norma para crear un área metropolitana y sus municipios anexos.

El senador Armando Benedetti, del partido de la U, fue el primero en opinar y cuestionar cuáles serían las funciones en dicha sociedad con el Gobernador, la Alcaldía de Bogotá como con los concejales y diputados y agregó que la administración de la capital no ha podido organizar a las 20 localidades y menos lo podría con las alcaldías de los municipios de Cundinamarca.

El congresista Julián Gallo, del grupo político de la Farc, señaló que no solo se deben ser parte los municipios vecinos a Bogotá, sino los más distantes de la geografía cundinamarqueses, así como la necesidad de integrar esas localidades con apoyos verdaderos de desarrollo y facilitarles aspectos tan esenciales para sus obras de infraestructura y servicios públicos entre otros y generar programas que impulsen sus actividades agrícolas.

Esa corporación se va a convertir en un foco de burocracia, corrupción y clientelismo, además no tendrá control político y será otra entidad que no va a ningún lado y solo generará gastos, dijo el senador Gustavo Petro, del partido Colombia Humana, agregando que para crear un ente de esa magnitud es necesario convocar a las comunidades y realizar una audiencia pública para que los habitantes, alcaldes y concejales expongan sus comentarios y tenerlos en cuenta al momento de redactar el texto final del proyecto.

Se hace necesario que se explique la diferencia entre el Área Metropolitana y la Región Bogotá, puesto que es confuso que existan dos entidades con similitud de objetos, replicó el senador Fabio Amín, del Partido Liberal.

“La zona metropolitana de Bogotá no es mucho lo que logrado hasta el momento o miren los problemas que persisten para los habitantes de Soacha o Sibaté por el transporte público”, señaló la senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia, agregando que apoyaría la iniciativa, siempre y cuando se hagan claridad absoluta sobre el manejo administrativo, así como conocer los objetivos que se deben cumplir para el beneficio de las comunidades de Bogotá como de las localidades del departamento.

El senador Rodrigo Lara, Cambio Radical, se pronunció en contrario y anunció su voto negativo al considerar que sería un acto anticonstitucional y no se estaría respetando la Carta Magna y calificó a l Región Bogotá como un Leviatán con trasfondo netamente politiquero, un fortín burocrático y además como una rueda suelta, porque no tendría ningún control y generaría muchos problemas para las comunidades como la imposición de sobretasas y no habría manera de evitarlo ya que tendría plena autonomía como sucede con las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR.

Refuerzo de los autores

En vista de las divergencias de opiniones y luego de cinco horas de debates entre los legisladores que se dividieron entre los que están a favor y otros en contra, los autores de la iniciativa en la Cámara de Representantes, liderada por Juanita Gubernicus, invitaron a la sesión virtual a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y al gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, para apoyar la propuesta.

La alcaldesa Claudia López explicó que no se trata de un ente sin control y menos que se convierta en una organismo de corrupción y defendió la propuesta señalando que esta hace parte de su plan de gobierno y ya fue aprobado entre las cinco prioridades del Concejo de Bogotá para unirse a los proyecto de desarrollo integral con los municipios de Cundinamarca y expuso como ejemplo los avances en materia de transporte como el proyecto del ferrocarril que unirá a Facatativá y municipios vecinos con Bogotá y el otro plan con los ubicados en la zona norte como Chía, Cajicá y circunvecinos que se proyectó en consenso con los alcaldes.

El Gobernador de Cundinamarca, por su parte, afirmó que el proyecto Región Bogotá permitirá aunar esfuerzos para sacar adelante planes de desarrollo para todos las localidades de su jurisdicción con el planes específicos que faciliten el progreso en materia de infraestructura, bienes y servicios y uno de los más importantes como el mercadeo de los productos agrícolas, entre otros.

Al finalizar la sesión y al expirar el tiempo de la misma por cuanto comenzaría la plenaria del Senado, no se llegó a un acuerdo satisfactorio para la votación del citado proyecto y por lo tanto el senador Santiago Valencia, del Centro Democrático, presidente de la Comisión, anunció el aplazamiento de la votación para mañana jueves, mientras los senadores analizan en detalle las intervenciones y las sugerencias para anexar y mejorar la iniciativa y proceder a su aprobación o no en la próxima sesión.