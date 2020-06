Día Mundial de la Bicicleta: ONU insta a “pedalear” para una mejor recuperación del Covid-19

Feliz #DiaMundialDeLaBicicleta! La bici está en el alma de la Colombia rural y urbana, un símbolo que de verdad nos representa en múltiples sentidos. Más de 1 millón de bogotanos la usamos diariamente! El reto mejorar la seguridad y conectividad. En eso estamos pedaleando duro! pic.twitter.com/dRnXR1dyKP — Claudia López ? (@ClaudiaLopez) June 3, 2020

–Al celebrarse este miércoles 3 de junio el «Día Mundial de la Bicicleta», la Organización de Naciones Unidas, OMNU, exhorta a “pedalear para una mejor recuperación del Covid-19”. Y en esto de la promoción del uso de la bicicleta, Bogotá, la capital colombiana, es ejemplo para el orbe.

¿Pueden las bicicletas contribuir a una recuperación de la pandemia basada en una solución ambientalmente racional, saludable y sostenible?, se pregunta la ONU y se responde:

«En este Día Mundial de la Bicicleta, las Naciones Unidas alientan a los Estados Miembros a desarrollar la cultura del ciclismo y a organizar iniciativas como paseos en bicicleta, al tiempo que promueven la seguridad y la movilidad en bicicleta».

“Celebremos este medio de transporte rentable para nuestros bolsillos que solo trae beneficios para la gestión ambiental y para nuestra salud. ¡A pedalear se ha dicho!, es el mensaje que envía la organización internacional.

Advierte la ONU que la bicicleta sigue siendo crucial para solucionar los problemas de movilidad de las ciudades, para mitigar el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero debido al crecimiento de la población y para mejorar la calidad del aire y la seguridad vial.

Resalta que la OMS afirma que infraestructuras más seguras para caminar y montar en bicicleta garantizarían, entre otras cosas, la equidad en la salud.

De hecho, para las comunidades urbanas más pobres, caminar y andar en bicicleta son medios de transporte más económicos para desplazarse. Asimismo, fomentar este tipo de transporte, puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, ciertos tipos de cáncer, diabetes e incluso la muerte. Así que mejorar las condiciones de este tipo de transporte supone beneficios para la salud, para la equidad y para la economía.

Las personas que viajan al trabajo en bici tienen un riesgo: – 52% menor de muerte por enfermedad cardíaca;

– 46% menor de desarrollar enfermedad cardíaca;

– 40% menor de muerte por cáncer;

– 45% menor de desarrollar cáncer.#DiaMundialDeLaBicicleta pic.twitter.com/CUEpgBsDDH — Dirk Janssen (@dirkjanjanssen) June 3, 2020

Estas son otras consideraciones que hace la ONU en torno a este medio de transporte, deporte y recreación:

-La bicicleta es un medio de transporte sostenible, sencillo, asequible, fiable, limpio y ecológico que contribuye a la gestión ambiental y beneficia la salud.

-La bici puede servir como instrumento para el desarrollo, no solo como medio de transporte, sino también al facilitar el acceso a la educación, la atención de la salud y el deporte.

-La relación entre la bicicleta y su usuario fomenta la creatividad y la participación social; asimismo, permite al ciclista conocer de primera mano el entorno local.

-Es un símbolo del transporte sostenible y transmite un mensaje positivo para fomentar el consumo y la producción sostenibles; además, repercute beneficiosamente en el clima.

Reconociendo la singularidad, la longevidad y la versatilidad de la bicicleta, que lleva en uso dos siglos, y que constituye un medio de transporte sostenible, sencillo, asequible, fiable, limpio y ecológico que contribuye a la gestión ambiental y beneficia la salud, la Asamblea General decidió declarar el 3 de junio como Día Mundial de la bicicleta.

La ONU alienta a poner de relieve y promover el uso de la bicicleta como medio para fomentar el desarrollo sostenible, reforzar la educación de los niños y los jóvenes, incluida la educación física, promover la salud, prevenir las enfermedades, fomentar la tolerancia, el entendimiento y el respeto y facilitar la inclusión social y la cultura de paz.

La Asamblea General valora positivamente la organización de marchas de bicicletas para fortalecer la salud física y mental y el bienestar, y desarrollar, así, una cultura de la bicicleta en la sociedad.

En el Día Mundial de la Bicicleta, la ONU anima a los Estados Miembros a que presten una atención especial a la bicicleta en las estrategias de desarrollo intersectoriales y a que incluyan en las políticas y los programas de desarrollo internacionales, regionales, nacionales y subnacionales.

Invita a los Estados Miembros a mejorar la seguridad vial y a integrarla en la planificación y el diseño de infraestructuras sostenibles de movilidad y transporte, en particular mediante la adopción de políticas y medidas dirigidas a proteger y promover activamente la seguridad peatonal y la movilidad en bicicleta, con el fin de obtener resultados más amplios en materia de salud, en particular la prevención de lesiones y enfermedades no transmisibles.

Les anima a adoptar las mejores prácticas y los medios para promover la bicicleta entre la sociedad. A este respecto, ve con buenos ojos las iniciativas para organizar marchas de bicicletas, tanto nacional como localmente.

Alienta, además, a los interesados a promover el uso de la bicicleta como medio para fomentar el desarrollo sostenible, reforzar la educación de los niños y los jóvenes, incluida la educación física, promover la salud, prevenir las enfermedades, fomentar la tolerancia, el entendimiento y el respeto y facilitar la inclusión social y la cultura de paz.