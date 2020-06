Acciones de cultura para prevenir contagios de COVID-19

Loterias

Loterías y chances del 3 de junio en Colombia:

Baloto 09 12 23 33 36 07

Revancha 23 25 26 29 41 01

Meta 1390 – Serie 088

Manizales 9494 – Serie 086

Valle 5680 – Serie 130

DORADO

Mañana 0762 – Tarde 6687

CULONA

Día 7891 – Noche 7832

ASTRO SOL

8576 – Signo Acuario

ASTRO LUNA

2735 – Signo Acuario

PIJAO

2299

PAISITA

Día 6110 – Noche 3637

CHONTICO

Día 9338 – Noche 3303

CAFETERITO

Tarde 8530 – Noche 4738

SINUANO

Día 5321 – Noche 3179

CASH THREE:

Día 752 – Noche 757

PLAY FOUR:

Día 8522 – Noche 2816

WIN FOUR:

5492

EVENING:

7561

SAMAN

Día 0440

CARIBEÑA

Día 5223 – Noche 3840

MOTILON

Tarde 3971 – Noche 3073

FANTÁSTICA

Día 4958 – Noche 2493

ANTIOQUEÑITA

Día 7413 – Tarde 2144