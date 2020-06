Fecode y la CUT realizan plantones en Bogotá y otras ciudades del país

–Para protestar contra el incumplimiento del Gobierno Nacional «a los acuerdos pactados y las conquistas ganadas», exigir el pago pleno de la prima y rechazar la reforma laboral y pensional, los maestros afiliados a la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, y trabajadores adscritos a la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, realizan este jueves la primera jornada de plantones en Bogotá y otras ciudades del territorio nacional.

En la capital de la República las manifestaciones se realizarán frente al Ministerio de Educación Nacional y la Fiduprevisora y en las demás ciudades, frente a las Gobernaciones, Alcaldías, Secretarías de Educación.

Una segunda jornada de protesta está prevista para el 11 de junio.

Teniendo en cuenta la emergencia por el Covid-19, las dos organizaciones sindicales indicaron que los mítines y plantones se realizarán con un máximo de 40 participantes, dotados de elementos de bioseguridad como tapabocas, mascarilla o careta. Ademas, deberán mantener una distancia rigurosa de dos metros entre cada personas, aludar con el codo y no tocarse la cara durante la actividad.

Demandan a los manifestantes cuidado individual y colectivo, ser disciplinados, portar gel antibacterial o alcohol con spray y hacer hidratación continua.

Las motivaciones de Fecode para convocar los plantones son la siguientes:

– Persiste la postura del Gobierno Nacional de no dialogar con FECODE, menos de retomar el proceso de negociación, incumpliendo con los acuerdos pactados y las conquistas ganadas; a pesar de la solicitud formal radicada para discutir institucionalmente temas álgidos y complejos en y después de la pandemia.

– Arrecian las orientaciones del -MEN- desconociendo la autonomía escolar, la libertad de cátedra y las decisiones de los gobiernos escolares, impone orientaciones y normas que tensionan y desarmonizan los ambientes escolares.

– Es creciente el estado de desatención, inoportunidad, perversidad y la manera indignante con que se atiende la salud del magisterio y sus grupos familiares, con la complicidad y silencio del Ministerio de Educación la irresponsabilidad de la Fiduciaria y la negación de los derechos por parte de los operadores.

– Varias Entidades Territoriales No recepcionan la documentación, la Fiduprevisora dilata, no reconoce, no paga en los términos de ley las prestaciones económicas y sociales de los educadores.

– Exigimos la renuncia de los doctores Jaime Abril Vicepresidente del –FOMAG-, y José Fernando Arias Gerente de Servicios de Salud de la Fiduprevisora.

– No cesa el señalamiento, la estigmatización a los educadores y a –FECODE-, continúan las amenazas, represión y asesinatos a defensores de derechos humanos y líderes sociales y populares.

– No se apropian los recursos económicos para garantizar la subsistencia de la población, la permanencia en los empleos y la salvación de las micro, pequeñas y medianas empresas, agravado con la negativa al giro de los recursos necesarios para la salud a los hospitales.

A su turno, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, promueve los plantones para hacer las siguientes exigencias:

– Recursos para la salud

– Renta básica para la comida, alimentación y subsistencia de los colombianos

– Respeto a la estabilidad, a los puestos de trabajo, derechos de los trabajadores, acuerdos convencionales, pago pleno y cumplido de la prima semestral.

– Rechazo a la reforma laboral y pensional

– Rechazo a las medidas del gobierno en la cuarentena, exigencia al gobierno de asumir plenamente los costos de la crisis ubicando recursos de las reservas internacionales, la deuda externa, banco de la República, emisión monetaria entre otros. No a más endeudamiento con el FMI y demás organismos multilaterales.

– Por la vida y la paz, rechazo a la violencia, la represión y asesinato de líderes sociales.

– Contra la presencia de tropas norteamericanas en nuestro territorio recientemente anunciados, en abierta violación a la soberanía nacional y nuestros preceptos constitucionales.