$288 mil millones del Reino Unido para protección del bosque amazónico y bosques tropicales de Colombia

Loterias

Loterías y chances del 4 de junio en Colombia:

Bogotá 4561 – Serie 198

Quindío 2190 – Serie 064

DORADO

Mañana 7889 – Tarde 5910

CULONA

Día 1239 – Noche 2407

ASTRO SOL

9824 – Signo Géminis

ASTRO LUNA

9458 – Signo Piscis

PIJAO

5083

PAISITA

Día 4736 – Noche 5440

CHONTICO

Día 4159 – Noche 5893

CAFETERITO

Tarde 8630 – Noche 6472

SINUANO

Día 0554 – Noche 5912

CASH THREE:

Día 557 – Noche 589

PLAY FOUR:

Día 3465 – Noche 1195

WIN FOUR:

2164

EVENING:

2970

SAMAN

Día 0967

CARIBEÑA

Día 8327 – Noche 8933

MOTILON

Tarde 4855 – Noche 4449

FANTÁSTICA

Día 2728 – Noche 4314

ANTIOQUEÑITA

Día 9830 – Tarde 0875