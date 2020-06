Aprobado en primer debate proyecto de ley sobre lactancia materna

A través de votación virtual, la Comisión Séptima del Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca proteger e incentivar la lactancia materna y las prácticas óptimas de alimentación infantil.

El ponente del proyecto, senador José Aulo Polo, Alianza Verde, afirmó que la Ley Gloria Ochoa Parra recibió conceptos de los ministerios de Salud y de Hacienda como de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI y que con ella se logrará que las madres lactantes alimenten a sus hijos de manera adecuada durante los primeros seis meses de vida, con leche materna exclusivamente.

El congresista Gabriel Velasco, Centro Democrático, afirmó que con el debate que se dio no se trató de dilatar el proyecto de ley, sino de construirlo de una mejor manera. “Nuestra preocupación giraba alrededor de las madres que no tienen la posibilidad de poder alimentar a sus hijos con leche natural, solamente el 35% tienen la posibilidad de hacerlo y el resto les toca buscar complementos por diferentes circunstancias médicas y lo único que buscábamos es que ese número de madres no se quedara por fuera».

Por su parte, la legisladora Victoria Sandino, Farc, dijo: “Valoro lo que hace el senador Polo, no estamos planteando nada distinto a que sea lo que establece la Organización Mundial de la Salud, ya que seis meses son de carácter obligatorio y tal como lo dicen los senadores del Centro Democrático, si se dejaba a criterio del médico, correríamos el riesgo que las multinacionales que producen alimentos y suplementos continúen promoviendo el consumo para los niños así no tengan necesidad”.

Sin embargo, el senador Eduardo Pulgar, partido de la U, aseguró lo siguiente: “Estoy de acuerdo con la lactancia materna 100%, pero con esta ley de la República no podíamos cerrar la puerta a cualquier alternativa, donde se pueda solucionar problemas que se presenten a madres o a niños”.

Los integrantes del partido político Centro Democrático después de varias proposiciones lograron llegar a acuerdos en pro de las madres gestantes y sus hijos.

Los autores de la iniciativa, que pasa a segundo debate son los senadores: José Luis Castro, Jesús Alberto Castilla, Eduardo Londoño, José Aulo Polo, Iván Marulanda, Angélica Lozano, Aída Avella, Laura Fortich, Sandra Ortiz, Victoria Sandino, Gustavo Bolívar, John Milton Rodríguez, Iván Cepeda y Criselda Lobo.