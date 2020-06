Siete consejos para manejar las finanzaspersonales en pleno COVID-19

Estos consejos le ayudarán a tomar decisiones informadas para salir adelante en una situación que es difícil para toda la economía nacional.

En tiempos de crisis es más difícil tomar decisiones, más aún cuando en el ambiente se percibe una sensación de incertidumbre a largo plazo. Por eso, para que las finanzas personales no se vean comprometidas en este tipo de situaciones, se debe pensar con la cabeza fría y aceptando la realidad de las cosas.

Esta serie de consejos que da Andrés Mauricio Giraldo Silva, docente de Areandina seccional Pereira y Magíster en administración económica y financiera, le permitirán poner “los pies sobre la tierra” y manejar sus finanzas de la mejor manera posible para que la crisis actual sea más llevadera.

1. Esquema mental: Es el momento ideal para reflexionar y poner en orden sus ideas. Piense, reflexiones e investigue antes de tomar cualquier decisión de índole financiero. No se deben tomar decisiones a la ligera.

2. Hacer un balance financiero: Revisar la ecuación ingresos, gastos y deuda es el inicio para tomar decisiones. Sus gastos ¿aumentaron? ¿Disminuyeron? ¿Siguen igual? En lo referente a la deuda, ya verificó ¿qué tasa de interés está pagando actualmente? ¿Qué opciones le está ofreciendo su banco actual? o ¿Qué opciones le ofrece otro banco? Es tiempo de comparar y tomar decisiones. Por otro lado, si cuenta con ahorros o inversiones es bueno que se mantenga al tanto de cómo están sus rendimientos. Sino depende de sus ahorros para vivir, puede ser la ocasión ideal de hacer inversiones.

3. Teletrabajo: Si usted tuvo la fortuna de migrar al teletrabajo y sigue recibiendo su salario, se puede decir que, de cierta forma, es privilegiado en este mar de grandes brechas sociales y económicas. Aproveche la oportunidad para ahorrar. Después de todo, ya no tiene que hacer todos esos gastos de transporte, ‘gastos hormiga’ o gastos en comida fuera de la casa.

4. Contemplar el plan B Y C: Si ya realizó su balance financiero, es bueno que mire su entorno familiar. Verifique si alguien más está o puede empezar a aportar para así hacer más llevadera la crisis. No es el momento de hacer compras no esenciales o innecesarias. Además, si considera que su trabajo está en riesgo, piense en otras alternativas.

Para hacerlo, lo ideal es mejorar sus competencias profesionales y blandas y así tener una hoja de vida más atractiva. En la actualidad existen muchos cursos en línea a los cuales se puede acceder fácilmente. De hecho, Areandina tiene un catálogo de once Cursos Masivos Abiertos en Línea (MOOCs por sus siglas en inglés) que permiten aprender temas específicos de forma rápida y con certificación gratis. Solo se necesita tiempo, conexión a internet para acceder a la plataforma de Areandina (mooc.areandina.edu.co), una cuenta de Gmail, registrarse y seguir los pasos.

5. Tener cuidado con la información: La sobre exposición a información de tipo financiero, ya sea en televisión o en redes sociales puede ser agobiante. Lo mejor es informarse a través de fuentes confiables como lo que comunican oficialmente los entes gubernamentales, gremios y entidades financieras.

6. Cuide sus ahorros: En tiempo de crisis también salen al acecho los aprovechados que quieren ‘pescar en río revuelto’ y ofrecen inversiones con altos rendimientos. ¡No se dejes engañar!, sino conoce de inversiones, mejor asesórese. No ponga en riesgo el capital que tanto esfuerzo le ha costado.

7. Ayude a ayudar: Si bien está en casa, y actualmente está siguiendo las recomendaciones, recuerde que de esta situación no salimos solos. Es la hora de pensar en el otro, en el familiar, en el amigo o en el vecino que no la está pasando bien. Si tiene la posibilidad de colaborar, hágalo, esto tendrá una gran retribución, especialmente en lo emocional. Es el momento de fortalecer y practicar la empatía y la generosidad.