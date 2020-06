Tambalea en el Senado el proyecto de Cadena Perpetua para violadores y asesinos de niños

–Luego de seis horas debate, la comisión primera del Senado de la República debió aplazar para este lunes 8 de junio la decisión sobre el proyecto de Cadena Perpetua para violadores y asesinos de niños. En la discusión quedaron definidas dos posiciones, de quienes pedían al archivo de la iniciativa y los defensores de la misma.

Ante la contundencia de los argumentos de un lado y otro en torno a la aprobación o archivo del proyecto de acto legislativo que permite la cadena perpetua para violadores de niños, lo mismo que la falta de análisis de unos temas y la necesaria intervención del Ministerio de Justicia, Fiscalía y Procuraduría generales, la Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se acordó por consenso en la Comisión Primera de proseguir con su estudio el próximo lunes.

Según anunció el presidente de esa célula legislativa, senador Santiago Valencia, Centro Democrático, ante el delicado y sensible tema, como lo es imponer la cadena perpetua, es necesario agotar todas las opiniones y conceptos de diferentes sectores para que los legisladores puedan tomar una decisión definitiva y muy bien argumentada al momento de decidir.

En tal sentido y ante la ausencia de más protagonistas por parte del Gobierno y autoridades, se decidió ampliar las deliberaciones a partir del próximo lunes para contar con el tiempo suficiente y escuchar los argumentos que servirán para nutrir el debate.

El primero en tomar la palabra fue el senador Roy Barreras, del partido de la U, quien presentó una ponencia negativa e invitó a votar por archivar el proyecto, al considerarlo que en nada defiende a los menores de los violadores, sino todo lo contrario, abriría la puerta para que se incremente aún más el asesinato de niñas, niños y adolescentes.

“No protege a los niños, niñas y adolescentes, sino que les hace daño. Está mal redactado, tiene errores constitucionales, es ineficaz, vulnera derechos, destroza y desarticula el proceso penal colombiano, porque hay que reformar el Código Penal, el Código de Procedimiento y otros. Va a permitir la liberación de criminales ya condenados por cuenta de una redacción de buena fe”, manifestó.

En tanto que su colega Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, esgrimió su ponencia positiva, defendiendo al catalogar el proyecto como una herramienta jurídica muy importante para salir en la defensa de los menores y causar impacto para disuadir a los criminales que pretendan abusar de los menores.

“No viola el bloque de constitucionalidad. Los opositores no pueden anticipar fallos de la Corte Constitucional, porque no son autoridad constitucional. La pena puede ser redistributiva y la cadena perpetua no genera impunidad. Las familias quedan condenadas de por vida y algunos jóvenes deciden quitarse la vida. Una cosa es la teoría del derecho sobre resocialización, pero eso no es cierto, eso es culpa de la ineficiencia del Estado. Este proyecto tiene concepto favorable de la Comisión de Política Criminal”, enfatizó.

Por su parte, el congresista Rodrigo Lara, de Cambio Radical, también es partidario de hundir o archivar la iniciativa. “La Cadena Perpetua es ineficaz e ineficiente. Es un proyecto que se ha construido sobre la base de sentimientos de repudio e indignación. No está sentada sobre la base de los principios de la Constitución, el ordenamiento jurídico, el sistema penal, sobre la conveniencia para el país y las víctimas de estos delitos”, dijo.

El vocero y presidente del partido Colombia Humana, Gustavo Petro, calificó el proyecto de nefasto y argumentó que ayudaría a propiciar más crímenes y es casi lo mismo que una pena de muerte. “Eso es matarle la vida a un ser humano. El ser humano no puede vivir sin libertad. Es de la esencia del ser humano la libertad. Es por eso que hay otras corrientes políticas a este tipo de populismo fascistas. Yo no estoy de acuerdo con cambiar la Constitución con una salida ineficaz. La cadena perpetua lleva a una consecuencia: a que violen a niños, niñas y adolescentes y que los asesinen”.

Caso contrario fue la posesión del congresista Iván Name, del partido Alianza Verde, quien aprueba la cadena perpetua. ”La condena de prisión permanente es un nuevo escenario y un marco de acción en el derecho penal que debemos tener y que va a actualizar la Constitución del 91. Hay que castigar a los violadores y asesinos. Yo veo a todos los críticos hablando del depredador, pero no los veo hablando de la víctima. Quien habla de la niña Yuliana Andrea Sambony. En nuestra ponencia no estamos estableciendo la tipicidad, sino que eso lo hará la ley posterior que debe enriquecer este principio”.

“Este tipo de condenas no va a solucionar lo que está sucediendo con la infancia”, argumentó el congresista Julián Gallo, del partido Farc, al afirmar que “no es aumentando penas a los agresores sexuales como vamos a solucionar el problema de los niños. Hay datos que desnudan esa realidad que padecen los niños. De cada dos niños, uno es objeto de castigos físicos en su hogar. Es un problema que se les maltraté en su propio hogar. También se puede hacer referencia a los suicidios y a las altas cifras de homicidios que son iguales a la de los adultos. El 10% de los menores sufren problemas desnutrición”.

El partido Conservador también intervino con la vocería de la senadora Esperanza Andrade, quien desde ya anunció todo su apoyo para que sea aprobada la iniciativa de la cadena perpetua “Los sindicados no se están resocializando. Se están incrementando las cifras de violencia sexual contra nuestros menores. Hay que buscar que los delincuentes le tengan temor a la Ley. Hay que darle un mensaje a la sociedad que las penas hay que endurecerlas. Este proyecto no es un adefesio jurídico. Si el individuo se resocializa se revisará la pena. Hay que discutir el proyecto y no archivarlo, si se necesita revisar el texto, lo haremos”.

Otra que acompañará el proyecto con su voto positivo es la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien invitó a los políticos a sintonizarse con lo que clama la opinión pública, “Esta es una sanción tan drástica que esperamos que quede en el subconsciente colectivo de este país y sobre todo de las familias colombianas que hoy tienen la práctica de abusar de los niños. Este mensaje debe darse para decirles que los niños son sagrados y no hay justificación para abusar de un menor. El hecho de que tres niños sean violados cada hora es un tema de reflexión”.

Otros argumentos

Luego intervino el legislador Germán Varón, de Cambio Radical, quien dijo: «El propósito de la pena no se cumple. No puede ser que la permanecía de la persona esté sujeta a una decisión de orden judicial por el resto de la vida. Eso no me parece la forma. No puede ser que el sistema determine esa circunstancia”. Recordó: “Fui promotor de esta iniciativa hace muchos años. Esta iniciativa tiene como propósito proteger a la sociedad. Con el paso de los años debo decir que el criterio que debe guiar a una sanción del Estado debe ser justa, contemplar la resocialización y con la cadena perpetua no hay resocialización”.

Finalmente, el congresista por Cambio Radical Temísclotes Ortega afirmó que no es un argumento serio decir que defendemos a los niños imponiendo la cadena perpetua. “No es justo con los académicos que les adjudiquemos el calificativo que no entienden las angustias de este país, porque solo hablaron en el Senado de los victimarios. Ellos advertían que el tratamiento de este tipo de delitos no es con aumento de pena, sino con una mejor sociedad, hogares, asistencia y trabajo. Es la pobreza, la marginalidad y las condiciones de vida que permiten que estos hechos se presenten”.

Finalmente, la ministra del Interior, Alicia Arango, intervino como la única representante del Gobierno y también defendió el acto legislativo de reforma constitucional para que se aplique la cadena perpetua, argumentando que “no se puede desconocer la situación real de los niños en Colombia. Significa que tres niños son violados por horas, bajo tratos crueles e inhumanos de todo tipo. Ejemplo, el comercio sexual y la trata de niños. 708 niños fueron asesinados en 2019. Algo no funciona. Cuando esos delincuentes van a juicio sus penas son inferiores a las de cualquier otro delito. En todos los estratos se da este delito atroz”, reiteró.

En la reunión del lunes 8 de junio, prevista para las 10:00 a.m., se conocerán los pronunciamientos de los demás ponentes de la iniciativa como son los senadores María Fernanda Cabal, Carlos Guevara, Alexander López y Angélica Lozano, así como de otros representantes del Gobierno. (Versión Prensa Senado).