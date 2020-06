A la par con el Covid-19 otra pandemia se expande en Colombia por correo electrónico

–El ciberdelito, enemigo que acecha a usuarios detrás de pantallas de computadores y móviles, se viralizó también en esta época de cuarentena en Colombia, obligada por la pandemia del Covid-19, y ha alcanzado niveles insospechados, destaca un informe de la agencia rusa de noticias Sputnik.

La práctica de enviar correos electrónicos y mensajería online mediante chats y aplicaciones móviles que dirigen usuarios a un sitio web falso con el fin de obtener su información personal, como claves de acceso y otros datos para robar cuentas bancarias, mejor conocida como phishing, es una de las más empleadas, pero no la única. Las alertas se han encendido en este país en las últimas semanas.

«Estamos en una etapa donde el valor de la información y sus datos en Internet están cobrando un valor significativo. Estamos observando que los cibercriminales están utilizando de manera masiva diferentes vectores de ataque», dijo en días pasados a la emisora Blu Radio el mayor Félix Daniel Miranda, responsable del Centro de Capacidades de Ciberseguridad de Colombia, na unidad adscrita a la Policía Nacional.

De acuerdo con Miranda, las denuncias por ciberdelitos se incrementaron 353% entre enero y mayo de este año, con lo cual pasaron de 357 a 1.600 casos, en los que se han identificado delitos como violación de los datos personales, suplantación y hurto o transferencias no concedidas.

Delito sin fronteras

Por desgracia, así como también ocurre con el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que se esparce con virulencia sin respetar fronteras, el ciberdelito ha experimentado un aumento del 40% en el primer trimestre del año a nivel mundial en comparación con igual periodo de 2019, precisó a Sputnik IBM X-Force, una división de esa multinacional especializada en asesoría sobre delitos informáticos.

«Los ciberdelincuentes están calculando sus ataques y continúan cambiando sus tácticas para atraer a las víctimas, capitalizando los temores y la confusión de las personas durante este tiempo», agregó IBM X-Force en un correo al ser consultada por Sputnik sobre el tema.

Según reconoció, sus analistas han visto cómo durante esta temporada de aislamiento se han popularizado también las campañas de spam que utilizan COVID-19 y coronavirus como un atractivo para atraer a los destinatarios a abrir archivos adjuntos y hacer click en enlaces maliciosos.

«Hace sólo unos días recibí un correo supuestamente de mi banco en el que me decían que debía hacer click en un enlace para realizar donaciones para las personas más afectadas por la pandemia, pero me dio malicia y llamé a la entidad y me dijeron que se trataba de una estafa, y que ellos no estaban haciendo ninguna campaña», comentó Claudia Márquez, quien realiza sus pagos de forma virtual debido a la pandemia.

Al respecto, el Centro de Capacidades de Ciberseguridad de Colombia sostiene que se ha incrementado la cantidad de sitios vinculados a la captura de los datos personales que usan la fachada de empresas que realizan encuestas y convocatorias.

«Lo que busca esto es capturar los datos personales. Nos preocupa que la gente no es consciente y cree en este tipo de portales web que invitan a firmar peticiones, pero en sí, no se sabe a dónde van esos datos, ahí es donde se comete el error», dijo Miranda.

Campañas maliciosas

Sobre las modalidades de cibercrimen, IBM X-Force sostiene que ha identificado varias campañas de spam que afirman provenir de bancos que ofrecen ayuda financiera, con ofertas de pagos de estímulo, notificaciones de transferencias de dinero y más.

«Muchos correos electrónicos incluyen logotipos realistas e incluso sitios web falsificados para obtener acceso a las credenciales de inicio de sesión de los clientes», asegura.

Esa multinacional también dijo a Sputnik que sus mediciones han determinado que un 45% de los casos que ha evaluado a nivel mundial involucra a adultos como posibles víctimas de ciberdelitos, ya que en esta temporada han recibido por día de uno a cinco correos electrónicos no solicitados relacionados con COVID-19.

«El tema de correo electrónico con el que es más probable que se involucren las personas hoy en día es el coronavirus, que tiene una tendencia de 39% en e-mails», explicó IBM X-Force.

En 2019, el ciberdelito registró un incremento de 54% en Colombia con respecto a 2018, un reporte que sin duda será superado con creces al final de 2020 por cuenta de la pandemia, con la que comparte un hecho en común: no hay cura por ahora para los crímenes digitales, por lo que sólo resta protegerse tanto o más que ante el COVID-19.

Sólo basta con observar que, al menos en este país, por los 28.827 casos reportados en 2019 sólo se realizaron 274 capturas, según reportes oficiales, con lo cual queda en el aire la sensación de que en temas de ciberdelitos estamos frente a otra pandemia. (Información Agencia Sputnik).