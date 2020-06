Ángel Zuñiga, el policía que entregó su arma al negarse a hacer un desalojo en Cali

Viral en redes se convirtió el video que muestra el momento en que el patrullero de la Policía, Ángel Zuñiga, entregó su arma de dotación y su radio de comunicaciones al negarse a cumplir una orden de desalojar un grupo de familias que ocupaban un espacio público en Cali.

El patrullero, con 10 años de servicio, se negó a adelantar el desalojo de varias familias de escasos recursos que se encontraban en una zona rural de Cali.

En video quedó captado el momento en que Zuñiga revela su desacuerdo y decide entregar el arma y su radio de comunicación a uno de sus superiores.

“Estamos en plena cuarentena y a esa gente la van a dejar desamparada, sola aquí. Es algo injusto, yo soy policía, soy patrullero, yo me metí a ejercer este ejercicio es para proteger a los ciudadanos no para ser abusivo contra ellos”, dice el policía con la voz entrecortada.

Luego agrega, «Yo estoy para defender el puesto, entrego mi arma y si quiere me quito el uniforme».

El uniformado reveló las razones de su desacuerdo al indicar: “Yo sé que me van a trasladar lejos, lo sé, pero es algo injusto lo que están haciendo en este momento. No les van a dar vivienda, no les van a dar reubicación, están abusando de los derechos humanos, estamos en cuarentena”.

Por su parte, el general Manuel Vásquez exaltó el lado humano del uniformado, pero dijo que la Policía estaba cumpliendo con una orden judicial.

el general Vásquez indicó en declaraciones recogidas por Noticias Caracol: “Nunca perdemos nuestra condición humana, pero frente a orden legitima, expedida por autoridad judicial, no tenemos otro camino que garantizar el cumplimiento. Ni el policía ni ningún servidor público puede incurrir en omisión o extralimitación en el cumplimiento de su deber”.