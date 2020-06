Aprobada en Comisión Primera prisión perpetua para violadores de niños

Al proyecto de acto legislativo le falta un último debate en la plenaria y su aplicación será dentro de un año, luego que sea aprobada una norma reglamentaria que la regirá.

Superando varios obstáculos entre los que se pretendía inhabilitar a los senadores en el debate por una demanda instaurada por un jurista, sumado a las intervenciones de quienes la defendían y los que no, al considerar que es inconstitucional o porque generaría más asesinatos e impunidad, se logró luego de cinco días aprobar en segunda vuelta el proyecto de acto legislativo que reformará el artículo 34 de la Constitución Política para incluir la aplicación de la máxima pena de cadena perpetua para castigar a los responsables de delitos sexuales contra menores de edad.

La iniciativa de acto legislativo brinda a la justicia una herramienta para sancionar de manera drástica a los criminales que han abusado de menores y cuyos delitos en su mayoría quedan impunes, tal como lo afirmó en su intervención la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Lina Arbeláez, al manifestar que de las denuncias presentadas el 87% queda impune, sin contar los innumerables casos que no son denunciados por temor o porque se trataba de un familiar el abusador.

La funcionaria celebró que la integridad de las niñas, niños y adolescente este en la agenda pública. “Son 68 casos al día de violación a la niñez colombiana. Se presentaron 1.073 violaciones en niños de un mes de nacido hasta cinco años. El juez podrá poner una pena de un punto determinado hasta la cadena perpetua. Al Estado le cuesta reparar una vida que ha visto vulnerados sus derechos, alrededor de los $2.500.000”.

Los coordinadores de la ponencia, los senadores Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, y Roosevelt Rodríguez, del Partido de la U, expusieron durante los cinco días de debates, los beneficios que se pueden generar con la aplicación de la cadena perpetua a manera de disuadir a los criminales y como método de protección hacia los menores de edad, entre otros. Argumentaron también que para la efectividad de la condena se debe tener toda la diligencia y agilidad del sistema judicial para que se haga efectiva la sanción y por su parte, el Gobierno debe establecer una política pública de atención y protección de las víctimas para su restablecimiento de derechos y ayudas psicológicas entre otros.

¿Qué contiene la reforma?

Dos artículos son el objeto de la reforma a la Constitución Política plasmada donde se anexa la pena de cadena perpetua para quienes cometan delitos sexuales contra menores de edad y adolescentes.

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 34 de la Constitución Política, el cual quedará así:

Artículo 34. Se prohíben penas de destierro y confiscación.

No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social. De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o sea puesto en incapacidad de resistir o sea incapaz de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua.

Toda pena de prisión perpetua tendrá control automático ante el superior jerárquico. En todo caso la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a veinticinco (25) años, para evaluar la resocialización del condenado

Parágrafo transitorio. El Gobierno nacional contará con un (1) año contado a partir de la fecha de promulgación del presente acto legislativo, para radicar ante el Congreso de la República el proyecto de ley que reglamente la prisión perpetua.

Se deberá formular en el mismo término, una política pública integral que desarrolle la protección de niños, niñas y adolescentes; fundamentada principalmente en las alertas tempranas, educación, prevención, acompañamiento psicológico y la garantía de una efectiva judicialización y condena cuando sus derechos resulten vulnerados.

Anualmente se presentará un informe al Congreso de la República sobre el avance y cumplimiento de esta política pública. Así mismo, se conformará una Comisión de Seguimiento, orientada a proporcionar apoyo al proceso de supervisión que adelantará el Legislativo.

Artículo 2º. El presente acto legislativo rige a partir de la fecha de su promulgación.

Intervención de los senadores

A parte de los legisladores que realizaron la ponencia y defensa de la iniciativa, fueron acompañados en su calidad de ponentes los congresistas Esperanza Andrade, Partido Conservador, María Fernanda Cabal, Centro Democrático, Carlos Guevara, MIRA y Germán Varón Cotrino, Cambio Radical.

Es de señalar que los debates tuvieron ayer una inesperada suspensión a consecuencia de una recusación hacia los legisladores quienes esperaron el concepto del Comité de Ética que luego de analizar la demanda la rechazó y sentenció que “el recusante deberá aportar elementos probatorios que soporten la recusación interpuesta, y por lo tanto, es este criterio jurídico que se ha tenido en cuenta a la hora de definir la procedencia de las recusaciones, por falta de este requisito en el caso que nos ocupa, se determinó en Auto del ocho de junio de los corrientes, la improcedencia de la recusación presentada por el señor Salazar Giraldo”.

Por su parte, los senadores Luis Fernando Velasco, Partido Liberal, Roy Barreras, de la U, Gustavo Petro, Colombia Humana, y Alexander López, Polo Democrático, se retiraron de la sesión por no estar de acuerdo con la forma como se manejó la recusación en la Comisión de Ética del Senado.

En el desarrollo del debate se llamó a votación para resolver una proposición que solicitaba el archivo del proyecto, el cual no pasó al obtener 13 votos a favor y 2 en contra y se negaron las dos proposiciones de archivo del proyecto de acto legislativo presentadas por Roy Barreras, Alexander López, Julián Gallo y Rodrigo Lara.

El senador Carlos Guevara, de MIRA, aclaró que el proyecto de prisión perpetua no contempla que haya absolución del condenado a los 25 años de cumplir la pena. “Revisión no significa absolución”, insistió Guevara. Recordó el legislador que, en el año 2019, un total de 1.900 niños fueron violentados por reincidentes.

La legisladora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, dijo que le llegaron toda clase de críticas por ser la ponente de la Ley de Feminicidio. “Con esa Ley condenaron a Uribe Noguera. Es claro que hay una desventaja entre la mujer y el hombre por su sola biología. Eso no significa que apoye discursos feministas contra el género masculino. La Ley de feminicidio fue un triunfo, porque había la necesidad de proteger a la mujer dentro del marco jurídico colombiano. Hoy la necesidad es inminente para evitar la reincidencia”.

Para el congresista Roosevelt Rodríguez, los críticos de cadena perpetua no deben de poner más acento en la reforma constitucional que en la protección de los menores de edad. “No insistir en la protección de los menores y si, hacerlo en la prisión perpetua como castigo ejemplarizante, justifica la impresión de que en el Congreso estamos llevando un acto de venganza, prologando la línea del populismo punitivo”.

“La aprobación de cadena perpetua para los violadores de niños es un paso más para la pedagogía que le hace falta al país y encaminarse en la protección a los menores. Este también es un justo homenaje a la senadora Gilma Jiménez, (q.e.p.d.), quien luchó por esta norma hasta sus últimos días», señaló por su parte el senador José Obdulio Gaviria, Centro Democrático, y agregó que “en el mundo hay bandas de pedófilos que hacen turismo sexual y tienen ciudades señaladas como Medellín y Cartagena. Ese es un mensaje de terror a las bandas y redes de pedófilos que utilizan la familia y los colegios. Voto con entusiasmo el proyecto. Tengo la tranquilidad que el procedimiento respecto a la recusación fue correcto”

En el mismo sentido se pronunció su copartidaria Paloma Valencia al manifestar que «quien se atreva a violar un menor de edad tendrá que ser apartado del conglomerado social y no aceptaremos tratos degradables contra los niños y así cambiarán prácticas que envilecen las familias colombianas”.

Angélica Lozano, del partido Alianza Verde, indicó que teme que el proyecto de cadena perpetua termine en una confrontación en la Corte Constitucional, porque el pacto del 91 establece que no habrá pena de muerte y prisión perpetua. Agregó la legisladora que “podemos tener las penas de 60 años o la prisión perpetua, pero si mantiene en el 1% la captura, el procesamiento y las condenas efectivas no hay temor. Lo que persuade no es el monto, sino que la apliquen”, destacó Lozano.

A su vez, el legislador por el partido liberal Luis Fernando Velasco, preguntó: ¿Cómo hacer para que nuestras sociedades no abusen de niños? ¿Será que una pena de cadena perpetua disuade? “Usamos el derecho penal para resolver problemas de la sociedad” y propuso un plan nacional de salud mental contra abusadores de niños con profesionales que detecten el abuso en los colegios.

Armando Benedetti, partido de la U, dijo que este tipo de medidas deberían estar comprendidas en una ley de infancia para proteger realmente al niño, porque es el mensaje que hoy se va a decir. «Voy a colaborar con mi voto para que se lleve, pero habiendo hablado de la parte científica y psicológica de cada persona, nos hace falta mucho, pero mucho. Y yo sí quisiera que ningún compañero hoy del Congreso pueda salir muerto de la risa diciendo que con este proyecto vamos a acabar la impunidad o que estamos salvando a los niños. ¡No va a pasar nada de eso!».

Por su parte, John Milton Rodríguez, del partido Colombia Justa Libre, argumentó que hay un mico en el proyecto argumentando que en la normatividad actual no se permite a los condenados por delitos sexuales que se le entreguen las 3/5 de la condena, la redención de la pena y ningún beneficio. “No me quieren escuchar. La opinión pública debe saber que no pueden revisar la condena de Prisión Perpetua a los 25 años”.

Para el senador Rodrigo Lara el proyecto de cadena perpetua está mal al pedir una revisión de la pena a los 25 años. “Es una acción de revisión como lo dice el senador John Milton Rodríguez (que habla de un mico). En este caso se hace obligatorio de que se le revise su sentencia. En 25 años nadie se va acordar y en el anonimato estas personas pueden salir libre”.

Finalmente, la Comisión Primera aprobó el articulado de la ponencia mayoritaria de cadena perpetua con una votación de 13 a favor y ninguno en contra. Es de señalar que no acudieron al final de la sesión virtual los legisladores Roy Barreras, Gustavo Petro, Julián Gallo y Alexander López, quienes, por ese motivo, no participaron en la decisión.